Comunicazione digitale, la Nissa si tiene stretto Michele Digiugno: numeri da record e milioni di visualizzazioni

La Nissa continua a costruire il proprio futuro puntando sulle certezze. Tra le riconferme più significative in vista della stagione 2025/2026 c’è quella di Michele Digiugno, confermato nel ruolo di Social Media Manager del club biancoscudato. Una scelta che rappresenta la naturale conseguenza di un percorso fatto di risultati concreti, crescita costante e una visione moderna della comunicazione sportiva.

Professionista nisseno, profondo conoscitore del territorio e delle dinamiche del calcio siciliano, Digiugno è diventato negli anni uno dei punti di riferimento della comunicazione sportiva locale. La sua attività ha contribuito in maniera determinante a trasformare la presenza digitale della Nissa in un autentico caso di successo, capace di coinvolgere tifosi, appassionati e addetti ai lavori ben oltre i confini provinciali.

Sotto la sua gestione, i canali social della società hanno registrato una crescita esponenziale in termini di engagement, copertura e visibilità. Contenuti innovativi, storytelling efficace, aggiornamenti in tempo reale e una costante attenzione alle esigenze della tifoseria hanno permesso alla Nissa di raggiungere numeri straordinari, totalizzando nel corso delle ultime stagioni milioni di visualizzazioni complessive sulle diverse piattaforme digitali.

Non si tratta soltanto di statistiche. Dietro quei numeri c’è un lavoro quotidiano fatto di strategia, creatività e capacità di leggere i cambiamenti della comunicazione contemporanea. Un impegno che ha consentito al club di rafforzare il proprio brand, avvicinare nuove generazioni di tifosi e raccontare la rinascita biancoscudata attraverso immagini, video e contenuti capaci di emozionare.

La fiducia che la società continua a riporre in Digiugno trova conferma anche nelle recenti comunicazioni ufficiali della Nissa, che ne hanno sancito la permanenza nello staff per la nuova stagione sportiva.

Non è un caso che il suo nome sia legato da anni al mondo dell’informazione e della comunicazione sportiva. Social media e autore di numerosi approfondimenti sul calcio siciliano, Digiugno ha maturato una lunga esperienza nel settore, sviluppando competenze che oggi mette al servizio della società biancoscudata.

In un calcio sempre più orientato alla comunicazione digitale, la Nissa ha scelto ancora una volta la continuità. E la riconferma di Michele Digiugno rappresenta molto più di una semplice nomina: è la volontà di proseguire un percorso che ha già portato risultati importanti, dentro e fuori dal campo.

Perché oggi una squadra vincente non si misura soltanto dai punti in classifica, ma anche dalla capacità di raccontare la propria identità. E in questo, Michele Digiugno continua a essere uno degli uomini chiave del progetto biancoscudato.