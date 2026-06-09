Caltanissetta, Teatro Stabile Nisseno: l’11 giugno il secondo appuntamento della rassegna-evento dedicata agli anni Settanta

È partito con un autentico tutto esaurito il viaggio musicale del Teatro Stabile Nisseno attraverso i decenni che hanno fatto la storia della canzone italiana e internazionale. Il primo appuntamento della rassegna-evento dedicata agli anni Sessanta ha registrato il pienone al Teatro Oasi della Cultura, confermando l’interesse del pubblico per uno spettacolo che unisce musica dal vivo, teatro, memoria e racconto del territorio. La serata inaugurale ha accompagnato gli spettatori tra melodie immortali, grandi successi e ricordi condivisi, trasformando il teatro in una vera macchina del tempo capace di riportare in vita emozioni e atmosfere di un’epoca indimenticabile. Archiviato il successo del primo appuntamento, l’attenzione è ora rivolta alla seconda tappa della rassegna, dedicata agli anni Settanta, in programma giovedì 11 giugno ore 20:30, sempre al Teatro Oasi della Cultura. Un decennio straordinario che ha rivoluzionato il panorama musicale internazionale e che, per il Teatro Stabile Nisseno, possiede anche un significato speciale.

L’intera manifestazione, infatti, si inserisce all’interno delle celebrazioni per il trentesimo anno di attività del Teatro Stabile Nisseno, una realtà culturale che affonda le proprie radici proprio negli anni Settanta, quando nacque la storica compagnia de “I 15”, dalla quale avrebbe avuto origine il lungo percorso artistico che ancora oggi continua a coinvolgere generazioni di spettatori. Ed è proprio questo uno degli elementi più originali dello spettacolo: accanto alla storia della musica prende vita anche la storia di Caltanissetta. Attraverso racconti, immagini, aneddoti e ricordi, il pubblico viene accompagnato in un percorso che intreccia i grandi eventi musicali con la memoria collettiva della città. I monologhi teatrali che fanno da filo conduttore alle serate sono firmati da Francesco Daniele Miceli, autore dei testi che collegano le esibizioni musicali e accompagnano gli spettatori in questo viaggio tra storia, costume e tradizioni. La regia porta la firma di Ivano Cereda, presente anche sul palco insieme ai cantanti Ilenia Giammusso, Giuseppe Minnella e Massimo Minglino insieme ai musicisti Massimo Mastrosimone (tastiere), Maurizio Fiaccabrino (basso), Alessandro Speciale (batteria), Angelo Di Benedetto (chitarre) e Lillo Cimino (chitarre). La direzione artistica è di Giuseppe Speciale. Ad arricchire ulteriormente lo spettacolo è la partecipazione dell’attrice Salvina Fama, che introduce i brani raccontando curiosità e aneddoti delle varie epoche musicali, mentre nei contributi video compare anche l’attrice Ilaria Giammusso. Fondamentale il lavoro di ricerca e consulenza storica curato da Gaetano Miceli, che ha selezionato le canzoni più amate, quelle rimaste più a lungo nelle classifiche e i successi che hanno segnato intere generazioni. Dopo gli anni Settanta di giovedì 11 giugno al Teatro Oasi della Cultura , la rassegna proseguirà lunedì 22 giugno alle ore 20.30 con una serata interamente dedicata agli anni Ottanta e si concluderà giovedì 2 luglio alle ore 20.30 con il gran finale dedicato agli anni Novanta. Al termine di ogni appuntamento il pubblico sarà chiamato a votare la canzone più bella del decennio protagonista della serata, trasformando ogni spettacolo in una grande festa partecipata tra musica, emozioni e ricordi. Un progetto che si conferma non soltanto una rassegna musicale, ma un vero viaggio nella memoria collettiva, dove le grandi canzoni incontrano la storia di una città e delle persone che l’hanno vissuta. Info per prenotazioni : 393.9493811 – 351.7888512