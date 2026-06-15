Caltanissetta, il Track Club sul podio ai Regionali Master di Atletica Leggera a Catania: Michele Dell’Utri e Gaetano Mugavero conquistano 4 titoli e un argento

Lo scorso weekend si sono svolti a Catania i Campionati Regionali Master di Atletica Leggera. Il Track Club di Caltanissetta era presente con due atleti, Michele Dell’Utri e Gaetano Mugavero che hanno conquistato quattro titoli Regionali e una medaglia d’argento. Michele Dell’Utri M/65 ha vinto l’oro nel salto con l’asta con la misura di 2,00 mt. e nel giavellotto con 18,18 mt. Ha poi conquistato un argento nel salto in alto con 1,10 mt. Gaetano Mugavero M/60 ha invece vinto nei 100 mt. con il tempo di 13″51 e nei200 con 27″28. Anche se le misure non sono state in linea con le attese, caldo e vento hanno molto influito, l’importante era conquistare il titolo di Campione Regionale che arricchisce, sempre più, la bacheca degli atleti e il prestigio del Track Club Caltanissetta.