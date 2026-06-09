Caltanissetta. Dipendenze patologiche, per Casa Rosetta tappa in Romania con il programma di scambio delle buone pratiche

CALTANISSETTA. Hanno svolto l’ultima tappa in Romania, i professionisti di Casa Rosetta inseriti nel progetto europeo per lo sviluppo dei servizi di recupero dalle dipendenze patologiche, “Generazioni senza dipendenze, costruire una comunità inclusiva”, approvato nell’ambito del programma “Erasmus plus” che si svilupperà con varie attività fino a dicembre 2027. Al progetto compartecipano Casa Rosetta presieduta da Giorgio De Cristoforo, la comunità Argo di Salonicco, e il Dipartimento di assistenza sociale e protezione dei minori della città romena di Cluj-Napoca.

Il progetto “Erasmus” tende allo sviluppo dei servizi di recupero dalle dipendenze patologiche per creare un approccio condiviso e innovativo, non solo come questione sanitaria ma anche sociale e culturale. Il progetto ha previsto tre stage di formazione nelle sedi dei tre partner: il primo si è svolto a Caltanissetta (dove ha coinvolto le comunità Villa Ascione, La Ginestra, L’Oasi), il secondo in Grecia a Salonicco e adesso l’ultimo a Cluj-Napoca, in Romania, con una settimana di formazione e di scambio di esperienze professionali nell’Eurosan clinic, con la conduzione del sociologo Dan Gadalean e della psicologa-psicoterapeuta Loredana Pod.

Nelle sessioni formative si è parlato di trattamento delle dipendenze, pratiche cognitive per raggiungere l’astinenza e prevenire le ricadute e gestire le situazioni ad alto rischio: si è parlato anche di intelligenza emotiva, pratiche somatiche, del lavoro con le emozioni, di Mindfulness – meditazione, di comunicazione efficace e approccio complesso al trauma. I professionisti di Casa Rosetta hanno portato le loro esperienze di approccio integrato e di recupero complesso dei pazienti.

Dopo queste settimane di formazione all’estero – tra Grecia e Romania – il gruppo di Casa Rosetta riporterà nei gruppi delle tre comunità di recupero dell’Associazione le esperienze e l’integrazione delle tecniche apprese. Sarà anche pubblicato un report con le rilevanze scientifiche degli studi che saranno effettuati nell’ambito del progetto “Erasmus plus” che si concluderà alla fine del 2027.