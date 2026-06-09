Caltanissetta. Alla Croce Rossa 19 nuovi Operatori CRI pronti per le attività di Emergenza

CALTANISSETTA. Si è concluso ufficialmente, con la prova finale teorico-pratica tenutasi domenica 7 giugno 2026, il corso di formazione per Operatore CRI di attività di Emergenza (OPEM). L’evento formativo ha avuto come base logistica la sede della Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta.

Il percorso didattico, della durata complessiva di 18 ore, è stato attivato in stretta conformità al Piano Formativo annuale approvato dal consiglio direttivo dell’associazione. Su un totale di 23 candidati iniziali, ben 19 hanno superato brillantemente i test e le simulazioni pratiche, ottenendo la qualifica ufficiale.

Il titolo di OPEM, acronimo di Operatore in Emergenza, costituisce la base fondamentale per l’azione della Croce Rossa Italiana nelle situazioni di criticità e nel sistema di Protezione Civile. L’obiettivo principale è fornire ai volontari una preparazione standardizzata a livello nazionale per garantire la massima interoperabilità durante i soccorsi.

Nello specifico, un operatore OPEM è stato formato per conoscere la normativa nazionale della Protezione Civile e i regolamenti d’emergenza CRI, operare e muoversi in totale autoprotezione e sicurezza, lavorare in squadre integrate per supportare i team specialistici, gestire la logistica di base, l’allestimento dei campi d’accoglienza e le comunicazioni radio, fornire supporto psicosociale alle vittime e ai soccorritori.

Il conseguimento di questa qualifica è inoltre propedeutico per l’accesso ai successivi corsi di specializzazione dell’Area Operazioni, Emergenza e Soccorsi.

A margine della giornata d’esame, la Presidente del Comitato CRI di Caltanissetta, Santina Sonia Bognanni, ha espresso grande soddisfazione:

“Vedere così tanti volontari impegnarsi con tale dedizione per acquisire queste competenze tecniche è motivo di grande orgoglio. La nostra missione è farci trovare pronti quando la comunità ha più bisogno, e oggi aggiungiamo un tassello fondamentale alla nostra capacità di risposta operativa sul territorio. Un sentito ringraziamento al Direttore del Corso Pietro Maria Messina, ai docenti ed all’attenzione prestata da tutti i discenti”

Il Direttore del Corso, Pietro Maria Messina, ha sottolineato l’alto livello raggiunto dai partecipanti:

“Il percorso formativo OPEM è impegnativo perché richiede non solo studio teorico sulla normativa di Protezione Civile, ma anche una solida tenuta psicofisica durante le simulazioni pratiche. Gli idonei di oggi hanno dimostrato di aver interiorizzato i sette principi del nostro Movimento, traducendoli in azioni concrete di logistica e soccorso. E’ stato per me un onere ed un onore dirigere questo importantissimo corso di formazione, collaborare con colleghi preparati. Ringrazio la Presidente Santina Sonia Bognanni per avermi incaricato di dirigere questo corso”

A valutare le competenze è stata una commissione composta da:Presidente di Commissione (delegato del Presidente assente per servizio): Angelo Montoro

Direttore del Corso: Pietro Maria Messina

Docenti esaminatori: Gennaro Gianfranco Isernia e Sebastiano Vullo

In merito agli esiti delle prove, l’elenco completo dei discenti che hanno completato il percorso formativo vede come idonei i seguenti volontari, che da oggi acquisiscono ufficialmente la qualifica di Operatori OPEM: Cristian Alessi, Agnese Ginevra Argento, Sandra Crapanzano, Martina Dell’Aira, Sonja Concetta Favitta, Martin Gabriele Ferro, Paolo Genovese, Giovanni Gruttadauria, Christian Guarino, Mattia Lamendola, Samuele Lamendola, Marco Lopiano, Marco Montagna, Gaia Pia Ninfa, Mario Michele Pernace, Letizia Enza Porcasi, Gaspare Russo, Luigi Salerno e Manuela Salerno.

Ai 19 nuovi operatori vanno le congratulazioni del Consiglio Direttivo del Comitato Territoriale per l’importante traguardo raggiunto, che potenzia in modo significativo la macchina dei soccorsi a tutela della cittadinanza.

