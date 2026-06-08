Cade nel vuoto dal belvedere di Monte Echia a Napoli, grave turista palermitano di 20 anni

Cade dal belvedere di Monte Echia a Napoli mentre tenta di scattare una foto: 20enne di Palermo in gravi condizioni. È accaduto intorno alle 20 di ieri. Il ragazzo, giovane turista in città con la famiglia, è ricoverato in gravi condizioni e in pericolo di vita all’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. Secondo il racconto dei familiari, il giovane si sarebbe sporto per scattare una foto panoramica del golfo di Napoli al tramonto, perdendo l’equilibrio e cadendo nel vuoto per diversi metri. Sul posto, in via Egiziaca a Pizzofalcone, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Ferdinando e i sanitari del 118, che lo hanno recuperato e trasportato d’urgenza in ospedale. (Adnkronos)