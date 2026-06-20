Basket, torna il “Training Camp by Miners”: una settimana di sport, amicizia e divertimento a Caltanissetta

Al via la terza edizione del “Training Camp by Miners”: allenamenti, sfide, tornei, ma soprattutto tanto divertimento!

Da lunedì 22 a venerdì 26 giugno presso il Palacannizzaro , l’appuntamento estivo dedicato a tutti gli appassionati di basket.

La mattina esercizi e allenamenti sulla condizione atletica e sui fondamentali tecnici e tattici, nel pomeriggio sfide e tornei per rendere tutto ancora più divertente , sotto la guida attenta e qualificata degli allenatori Matias de Marco e JacopoBruno del Gonzaga Verga Basket di Palermo.

“Il nostro obiettivo è da sempre quello di offrire ai ragazzi uno spazio di crescita, non solo sportiva , ma anche umana. il Training Camp rappresenta l’occasione perfetta per migliorarsi e stringere nuove e più solide amicizie” dichiarano i responsabili dell’ASD CL Miners.

Venerdì pomeriggio la chiusura a ritmo di musica con la partecipazione in diretta di Radio Opportunity