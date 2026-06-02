Asus ExpertBook B5 Flip G2, il convertibile per scuola e lavoro

(Adnkronos) – Il mercato dei dispositivi per il lavoro ibrido e la didattica richiede strumenti capaci di adattarsi rapidamente a diversi contesti d'uso. Il nuovo nato in casa Asus risponde a questa esigenza attraverso un telaio in alluminio dal peso di 1,34 chilogrammi e uno spessore di 14,9 millimetri, configurandosi come una soluzione pensata per la mobilità. La caratteristica distintiva risiede nella cerniera che permette di ribaltare lo schermo, trasformando il notebook in un tablet o in un supporto per presentazioni. A corredo del dispositivo viene fornita una penna con tecnologia MPP 2.0, alloggiata direttamente nella scocca, che garantisce un'ora di autonomia a fronte di una ricarica rapida di quindici secondi. Sotto la scocca trova spazio la piattaforma hardware aggiornata, che vede la presenza di processori Intel Core 7 Serie 3 coadiuvati da una NPU da 18 TOPS dedicata alla gestione dei carichi di lavoro legati all'intelligenza artificiale. La configurazione massima prevede 32 GB di memoria RAM LPDDR5X e un'unità di archiviazione a stato solido PCIe 4.0 da 1 TB. Il comparto connettività si affida allo standard WiFi 7 e include una dotazione di porte che spazia dalle connessioni Thunderbolt 4 alle uscite HDMI 2.1, supportate da una batteria da 63 Wh progettata per coprire l'intera giornata lavorativa. L'interazione e la collaborazione a distanza sono gestite da un doppio sistema di fotocamere: un sensore frontale Full HD con tecnologia a infrarossi per il riconoscimento facciale e un modulo posteriore da 5 megapixel per la scansione di documenti o la cattura di immagini in modalità tablet. Il display da 14 pollici in formato 16:10 offre una luminosità di 400 nits e dispone di certificazione TÜV Rheinland per la riduzione delle emissioni di luce blu. La sicurezza dei dati aziendali è affidata al pacchetto ExpertGuardian, che integra la conformità agli standard BIOS NIST SP 800-193, un sensore d'impronte digitali nel tasto di accensione e il chip di crittografia TPM 2.0. L'attenzione alla robustezza è testimoniata dal superamento dei test militari MIL-STD 810H, con l'aggiunta di una tastiera resistente al versamento di liquidi e di porte di connessione rinforzate. Sul piano della sostenibilità, il dispositivo persegue le certificazioni ambientali EPEAT Gold Climate+ e TCO 10, impiegando materiali riciclati e offrendo alle aziende la possibilità di monitorare l'impatto ecologico del ciclo di vita del prodotto tramite i servizi dedicati alla compensazione delle emissioni di carbonio.

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