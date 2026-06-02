Anteprima d’estate, si chiude la seconda edizione dell’evento promosso da Artigiano in Fiera

(Adnkronos) – Chiude oggi Anteprima d’estate, l’evento promosso da Artigiano in Fiera che celebra la bella stagione con un’esperienza immersiva dedicata all’artigianato e alle culture del mondo. Con oltre 1.000 artigiani da 50 Paesi, si conferma molto più di una fiera: un ponte tra culture, spazio autentico di incontro e dialogo. La manifestazione ha saputo registrare una buona partecipazione, confermando il numero di visitatori della prima edizione e consolidandosi come appuntamento atteso nel calendario milanese, nonostante le difficoltà in apertura di evento, causate dallo sciopero nazionale dei trasporti di venerdì 29 maggio. Ancora una volta, Anteprima d’estate ha saputo valorizzare l’incontro diretto con gli artigiani, il racconto dei territori e delle loro tradizioni più autentiche, in un’atmosfera di festa e convivialità che anticipa l’arrivo dell’estate, come testimoniano i numerosi commenti raccolti sui social: “Ogni visita, per me, è un nuovo viaggio. E anche stavolta qui da voi ho trovato qualcosa di profondamente diverso da ciò che spesso vedo e ascolto ogni giorno tra la gente, in televisione o sui giornali. Nei padiglioni ho incontrato persone provenienti da culture diverse, capaci di convivere in pace nonostante le tante difficoltà del mondo e di raccontare attraverso il proprio lavoro la bellezza e l’unicità della propria storia. Grazie!”. "Acquistare prodotti da tutto il mondo, parlare con gli espositori che ti raccontano ognuno qualcosa di sé, della loro cultura, del loro territorio… sono queste le cose che ti rimangono quando torni a casa! "."Incontrare gli artigiani, vedere dal vivo tutte quelle creazioni…tutti quei colori e profumi nei padiglioni… come sempre un'esperienza unica!". “Siamo profondamente grati per quanto vissuto in questi giorni: una partecipazione sentita e autentica, che conferma la forza di questo nuovo progetto e il legame con il nostro pubblico e con le imprese artigiane. In questi giorni di ponte, migliaia di visitatori hanno scelto di trascorrere il proprio tempo nei padiglioni di Fieramilano Rho, partecipando a una grande vetrina della creatività dedicata alla bella stagione. Il risultato che abbiamo raggiunto testimonia la fiducia nel nostro progetto e nella sua capacità di offrire un’esperienza unica, fatta di incontro, scoperta e condivisione, malgrado lo sciopero di venerdì 29, che ci ha inevitabilmente danneggiato ” ha dichiarato Antonio Intiglietta, Presidente di Ge.Fi. spa. “Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno contribuito a rendere speciale questa seconda edizione: gli artigiani, che hanno nuovamente dimostrato fiducia e partecipazione; il pubblico, che con entusiasmo ha accolto questo format estivo; le Istituzioni, le Forze dell’Ordine, Fiera Milano e tutti i partner e i collaboratori che, con il loro impegno, hanno reso possibile la realizzazione di questo evento” ha concluso Intiglietta. L’appuntamento è ora per la storica edizione invernale di Artigiano in Fiera, in programma dal 5 al 13 dicembre 2026 a Fieramilano Rho, dove micro e piccole imprese dall’Italia e dal tutto il mondo torneranno a presentare le proprie eccellenze, rinnovando un’esperienza unica di incontro tra culture, tradizioni e creatività.

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