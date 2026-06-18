A Baia Cornino la Festa dei Mari alza le vele: dal 3 al 5 luglio il mare si vive, si gusta, si racconta

Custonaci – Dal 3 al 5 luglio Baia Cornino torna ad accendersi con la Festa

dei Mari, che in pochi anni ha trasformato il borgo marinaro di Custonaci in uno deipalcoscenici estivi più vivi della Sicilia occidentale.Dopo oltre 25.000 presenze nelle prime due edizioni e una terza edizione da record, lamanifestazione presenta la sua quarta edizione: tre giorni pensati per unire identità, cucina,cultura, musica e spettacolo.Baia Cornino diventa un grande villaggio sul mare, da vivere al tramonto e sotto le stelle traprofumi mediterranei, pescato locale e show. Un programma capace di coinvolgere pubblicidiversi: famiglie, giovani, turisti, appassionati del mare e viaggiatori in cerca di un’esperienzaautentica nel cuore della Sicilia occidentale.I Cooking Talk sono un format che unisce cucina dal vivo e racconto: chef, ospiti ed espertidialogano intorno al pescato locale, trasformando ogni preparazione in un’esperienza digusto e memoria. Accanto alla cucina, spazio a talk dedicati alla pesca, alla sostenibilità, allatutela ambientale, al turismo e all’economia blu: occasioni per riunire istituzioni, imprese,associazioni e comunità locale intorno al futuro dei territori costieri.La dimensione culturale si esprime attraverso il Premio Festa dei Mari, riconoscimentoassegnato ogni sera a personalità, realtà e associazioni che si distinguono nellavalorizzazione del mare, della pesca, dell’ambiente e delle tradizioni marinare.A fare da cornice è Baia Cornino, inserita nel racconto nazionale de «Il Mare più bello» diLegambiente e Touring Club Italiano: un luogo che con la Festa dei Mari diventa teatronaturale di bellezza e accoglienza. La direzione artistica è di Vanessa Galipoli,professionista della comunicazione e della progettazione artistica con una lunga esperienzanella conduzione e nella creazione di format che uniscono emozione, territorio epartecipazione.Il programma completo è disponibile sui canali ufficiali della Festa dei Mari e suwww.festadeimari.it.