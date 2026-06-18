Sommatino, Cgil: “Questo territorio non può permettersi di subire passivamente l’ombra del malaffare”

Riceviamo e pubblichiamo nota da CGIL di Caltanissetta e Camera del Lavoro Cgil di Sommatino in merito ” alla richiesta di misure cautelari nei confronti del Sindaco e di esponenti della giunta per una presunta rete di corruzione e malaffare legata alla gestione di eventi e sagre”.

Le notizie che giungono da Sommatino, in merito alla richiesta di misure cautelari nei confronti del Sindaco e di esponenti della giunta per una presunta rete di corruzione e malaffare legata alla gestione di eventi e sagre, lasciano un senso di profonda amarezza e sconcerto. Parliamo di settori che dovrebbero servire a valorizzare il territorio, a creare aggregazione e sviluppo e che invece, secondo l’impianto accusatorio, sarebbero stati piegati a logiche di profitto illecito e personalismi.

Un copione già visto e che in Sicilia continua ad investire in modo molto diffuso, vertici ed amministratori del centro destra e, in particolare, di Forza Italia.

Davanti a questo scenario, sentiamo il dovere di dare voce a una comunità che oggi si sveglia profondamente ferita nella sua dignità. C’è un intero paese che in questo momento è attonito, smarrito di fronte alla gravità di ciò che sta emergendo. Ma essere attoniti non può e non deve significare rassegnazione.

Come CGIL di Caltanissetta e Camera del Lavoro Cgil di Sommatino lo diciamo chiaramente: siamo attoniti, ma non resteremo in silenzio.

Il silenzio non è un’opzione quando viene a mancare la fiducia nelle istituzioni democratiche. Questo territorio non può permettersi di subire passivamente l’ombra del malaffare. È il momento in cui la cittadinanza onesta, i lavoratori, i giovani e le forze sane di Sommatino devono reagire, alzare la testa ed esprimere tutto il proprio sdegno e la propria indignazione.

La magistratura farà il suo corso e accerterà le responsabilità penali, ma c’è una responsabilità politica e sociale immediata a cui non ci si può sottrarre. La legalità e la trasparenza non sono slogan da sbandierare in campagna elettorale, sono l’ossigeno di una comunità. La CGIL sarà sempre in prima linea, al fianco dei cittadini e dei lavoratori, per vigilare e per pretendere che la cosa pubblica torni a essere sinonimo di servizio e non di tornaconto personale.

La Segretaria Generale Cgil, Rosanna Moncada; La responsabile della camera del lavoro, Cgil di Sommatino, Lina Sciascia