Salute

Sommatino, Cgil: “Questo territorio non può permettersi di subire passivamente l’ombra del malaffare”

Redazione 3

Sommatino, Cgil: “Questo territorio non può permettersi di subire passivamente l’ombra del malaffare”

Gio, 18/06/2026 - 10:21

Condividi su:

Riceviamo e pubblichiamo nota da CGIL di Caltanissetta e Camera del Lavoro Cgil di Sommatino in merito ” alla richiesta di misure cautelari nei confronti del Sindaco e di esponenti della giunta per una presunta rete di corruzione e malaffare legata alla gestione di eventi e sagre”.

Le notizie che giungono da Sommatino, in merito alla richiesta di misure cautelari nei confronti del Sindaco e di esponenti della giunta per una presunta rete di corruzione e malaffare legata alla gestione di eventi e sagre, lasciano un senso di profonda amarezza e sconcerto. Parliamo di settori che dovrebbero servire a valorizzare il territorio, a creare aggregazione e sviluppo e che invece, secondo l’impianto accusatorio, sarebbero stati piegati a logiche di profitto illecito e personalismi.

Un copione già visto e che in Sicilia continua ad investire in modo molto diffuso, vertici ed amministratori del centro destra e, in particolare, di Forza Italia.

Davanti a questo scenario, sentiamo il dovere di dare voce a una comunità che oggi si sveglia profondamente ferita nella sua dignità. C’è un intero paese che in questo momento è attonito, smarrito di fronte alla gravità di ciò che sta emergendo. Ma essere attoniti non può e non deve significare rassegnazione.

Come CGIL di Caltanissetta e Camera del Lavoro Cgil di Sommatino lo diciamo chiaramente: siamo attoniti, ma non resteremo in silenzio.

Il silenzio non è un’opzione quando viene a mancare la fiducia nelle istituzioni democratiche. Questo territorio non può permettersi di subire passivamente l’ombra del malaffare. È il momento in cui la cittadinanza onesta, i lavoratori, i giovani e le forze sane di Sommatino devono reagire, alzare la testa ed esprimere tutto il proprio sdegno e la propria indignazione.

La magistratura farà il suo corso e accerterà le responsabilità penali, ma c’è una responsabilità politica e sociale immediata a cui non ci si può sottrarre. La legalità e la trasparenza non sono slogan da sbandierare in campagna elettorale, sono l’ossigeno di una comunità. La CGIL sarà sempre in prima linea, al fianco dei cittadini e dei lavoratori, per vigilare e per pretendere che la cosa pubblica torni a essere sinonimo di servizio e non di tornaconto personale.

La Segretaria Generale Cgil, Rosanna Moncada; La responsabile della camera del lavoro, Cgil di Sommatino, Lina Sciascia

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta