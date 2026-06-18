66enne ucciso e abbandonato nelle campagne di Castiglione di Sicilia, arrestata una donna

CATANIA (ITALPRESS) – I carabinieri del Nucleo Investigativo di Messina e della Compagnia di Taormina hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal gip di Messina su richiesta della Procura, nei confronti di una donna 53enne originaria di Sesto San Giovanni (MI), indagata per il reato di omicidio aggravato in concorso ai danni del 66enne Giuseppe Florio, originario e residente a Giardini Naxos (ME).

Il provvedimento restrittivo scaturisce dall’evoluzione delle indagini sull’omicidio di Florio, il cui corpo avvolto con lenzuola e sacchi di plastica, è stato ritrovato il 26 aprile nelle campagne di Castiglione di Sicilia (Catania). La posizione della donna era già stata oggetto di un iniziale provvedimento di fermo di indiziato di delitto, limitatamente all’ipotesi di occultamento di cadavere. In quella sede, sebbene il fermo fosse stato convalidato, non era stata applicata alcuna misura cautelare, con la conseguente scarcerazione dell’indagata.

Tuttavia, le successive e serrate attività investigative, coordinate da questa Procura ed eseguite con il supporto tecnico della sezione “cyber” del Carabinieri di Catania e la conseguente analisi dei dispositivi informatici; le testimonianze raccolte, la visione di ulteriori immagini estratte dai sistemi di videosorveglianza; le dichiarazioni rese in fase di interrogatorio da uno dei coindagati e le intercettazioni hanno permesso di acquisire nuovi e determinanti indizi di colpevolezza. In particolare, le intercettazioni ambientali e telefoniche captate proprio nel periodo successivo alla scarcerazione hanno fornito un serio riscontro alle ipotesi accusatorie di concorso della donna, tratta in arresto, nell’omicidio di Giuseppe Florio.

– Foto di repertorio ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).