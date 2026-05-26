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Vladimiro Crisafulli è il nuovo sindaco di Enna, vince senza il simbolo del Pd

AdnKronos

Vladimiro Crisafulli è il nuovo sindaco di Enna, vince senza il simbolo del Pd

Mar, 26/05/2026 - 08:19

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(Adnkronos) – E’ Vladimiro Crisafulli detto Mirello il nuovo sindaco di Enna. Sostenuto dal centrosinistra, ma orfano del simbolo del Pd, ha ottenuto 9.975 voti, il 64,11% delle preferenze. Si è fermato al 32,23% il candidato del centrodestra Ezio De Rose. “Il simbolo del Pd a Crisafulli? Siamo un partito, è acqua passata. Adesso bisogna parlare di come si amministra Enna”. Così intervistato da Telecolor il segretario regionale del Pd siciliano Anthony Barbagallo.
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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