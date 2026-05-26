Risiko Club Ufficiale Eclettica Caltanissetta, il 28 maggio al via il XXIV torneo

Risiko Club Ufficiale Eclettica Caltanissetta: inizia il XXIV torneo. Giovedì, 28 maggio, presso Eclettica Street Factory alle ore 20.45 (start ore 21.00) inizia il XXIV° torneo interno (campionato periodico) valido per la classifica del Ranking Nazionale Live e per il Ranking interno “Eclettica”. Attualmente in tutte e due le classifiche svetta Andrea Kiswarday alla luce degli ottimi risultati dopo i Master di Firenze e Catania. Il Ranking Nazionale viene generato da una classifica formata da tutti i giocatori che partecipano ad eventi organizzati dai 31 Risiko Club Ufficiali, sparsi sul territorio nazionale, che danno punti ai partecipanti in relazione al risultato finale di eventi nazionali e campionati periodici. Da questa classifica tolti i vincitori dei vari Raduni, Master e Campionato Nazionale a Squadre, si realizzano i quaranta giocatori e giocatrici che si affronteranno per il Campionato Nazionale Individuale. Il Ranking Interno “Eclettica” e una classifica che viene composta da giocatori iscritti e non che giocano nel Club Eclettica partecipando agli eventi organizzati dal Club: campionati periodici e open (quest’anno anche il Raduno). I primi 4/6 dei giocatori iscritti come soci al Club comporranno la squadra che parteciperà al Campionato Nazionale a Squadre. La formula del XXIV torneo sarà con sei turni di gioco con lo scarto di un risultato (peggior punteggio in una partita o assenza) e il regolamento prevede, per breve sintesi, che: – fino a 20 partecipanti: 2 giocatori direttamente in finale (primo e secondo alla fine della fase di qualificazione (con lo scarto di un risultato); 2 tavoli di semifinale: otto giocatori meglio piazzati dopo i primi due nella fase di qualificazione, tolto lo scarto. Accedono alla finale i vincitori dei due tavoli. – Da 21 a 26 partecipanti: 1 giocatore direttamente in finale (il primo della classifica alla fine della fase di qualificazione dopo avere effettuato lo scarto); tre tavoli di semifinale composti da i 12 giocatori meglio piazzati dopo il primo classificato nella fase di qualificazione, tolto lo scarto. Accedono alla finale i vincitori dei tre tavoli; – Da 27 partecipanti in poi: Quattro tavoli di semifinale composti dai giocatori piazzatosi dalla prima alla quindicesima posizione in classifica dopo la fase di qualificazione e dopo avere effettuato lo scarto più un giocatore ripescato tra tutti i partecipanti che abbia partecipato ad almeno tre turni e che abbia il miglior punteggio – partita rispetto a tutti gli altri. I vincitori dei quattro tavoli disputeranno la finale. Viene considerato partecipante chi avrà disputato almeno tre partite sulle sei da calendario e che almeno i 2/3 dei giocatori iscritti al torneo abbia disputato almeno il 50% delle partite (tre in questo caso). Per i vari casi il regolamento rimanda a tutta la sua parte integrale che viene pubblicata sul forum e sui social dal Club. “ Siamo giunti a questo torneo, il XXIV, terzo del 2026 con lo stesso regolamento del precedente approvato dall’assemblea dei soci di inizio anno. – dichiarano dal direttivo – Questa formula ha trovato il consenso dei giocatori e mette tutti nelle condizioni di fare un’assenza senza essere penalizzati e di potere essere ammessi alle semifinali con un solo risultato di alto punteggio, a condizione che si siano giocati almeno tre turni e ci siano più di 26 partecipanti. Ora il Club è proiettato verso l’organizzazione finale del Raduno Nazionale che si terrà, nella nostra città, all’Hotel San Michele dal 10 al 12 luglio. Ormai siamo agli ultimi accorgimenti di verifica, Aspettiamo la fine del Raduno di Vicenza e del Master di Venezia (dal 29 maggio all’1 giugno), a cui partecipano: Giulia Gulino, Vincenzo Falzone, Andrea Kiswarday e Maurizio Giunta giocatori e dirigenti del nostro Club. Dal 3 giugno passeremo alla fase esecutiva del progetto di organizzazione dell’evento”.