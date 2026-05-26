Sinistra Italiana Caltanissetta: Collina Sant’Anna, presidio il 31 maggio

Il Circolo di Sinistra Italiana Enrichetta Casanova Infuso di Caltanissetta attraverso una nota interviene in merito alla collina Sant’Anna. Di seguito il testo integrale della nota.

Apprendiamo dagli organi di stampa che l’area della Collina di Sant’Anna sarebbe stata messa in vendita da Rai Way. Una notizia che desta forte preoccupazione e rispetto alla quale esprimiamo il nostro netto dissenso. Ancora una volta la comunità nissena viene esclusa da decisioni politiche e strategiche che hanno il potere di incidere profondamente sul futuro e sullo sviluppo della città. Non solo: si consuma l’ennesimo tentativo di sottrarre ai cittadini un bene che, per storia, valore paesaggistico e funzione sociale, appartiene all’intera collettività. Dopo l’abbattimento dell’antenna, l’amministrazione comunale ha tergiversato sulla questione, mostrando una grave inerzia amministrativa nell’affrontare il colosso Rai Way e una incomprensibile lentezza nell’approntare un serio progetto di acquisto e riuso pubblico dell’area. Un immobilismo che oggi rischia di consegnare la Collina di Sant’Anna a interessi estranei al bene comune. La Collina di Sant’Anna rappresenta uno dei luoghi più suggestivi della città e la sua bellezza risiede proprio nella necessità di preservarla da interventi invasivi, speculativi e da ogni ulteriore processo di cementificazione. Serve una visione di tutela e valorizzazione ambientale, non l’ennesima operazione che rischia di compromettere in maniera irreversibile il patrimonio naturale e paesaggistico del territorio. Chiediamo pertanto che l’amministrazione chiarisca immediatamente quali iniziative intenda intraprendere per impedire la perdita di un’area così importante per la città e per garantire che il futuro della Collina di Sant’Anna venga deciso insieme alla comunità nissena e non sopra le sue teste. Per questo motivo, Sinistra Italiana organizzerà un presidio giorno 31 maggio alle ore 10, presso i cancelli di accesso all’area, perché non si consumi l’ennesimo furto organizzato da pochi a danno di molti. Il Circolo di Sinistra Italiana Enrichetta Casanova Infuso di Caltanissetta.