Ad Agrigento eseguito dalla Polizia di Stato sospensione dell’attività di una sala giochi e scommesse

La Polizia di Stato di Agrigento ha eseguito un provvedimento di sospensione dell’attività relativa ad una sala giochi e scommesse, sita in questo centro, adottato dal Questore dott. Tommaso PALUMBO ai sensi dell’art.100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Il citato provvedimento amministrativo, emesso dal Questore di Agrigento, è scaturito a seguito delle diverse attività di controllo effettuate sia da personale dipendente della Divisione P.A.S. che da quello dell’UPGSP, finalizzate alla verifica del rispetto delle normative inerenti la gestione delle attività commerciale, soprattutto in ordine alla frequentazione di soggetti controindicati.

Invero, l’attività di controllo permetteva di accertare che la citata sala giochi è frequentata da diversi soggetti gravati da precedenti penali e di polizia, anche per reati inerenti agli stupefacenti.

Pertanto, l’attività commerciale in argomento, essendo ritenuta abituale ritrovo di pregiudicati e di persone pericolose, costituenti pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, è stata sospesa con decorrenza odierna per giorni otto, con conseguente cessazione immediata dell’attività di sala giochi e scommesse.

Il sopra narrato provvedimento è stato adottato in virtù della titolarità da parte del Questore del potere di sospendere/revocare la licenza di un pubblico esercizio che costituisca un pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza dei cittadini.

Tale potere, diretta espressione dell’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, ha lo scopo di tutelare la sicurezza e l’incolumità della collettività, in special modo giovanile, messa a rischio dalla frequentazione in dette attività commerciali di pregiudicati per gravi reati, soprattutto inerenti alla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.