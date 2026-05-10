Verissimo, oggi domenica 10 maggio: gli ospiti e le interviste

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Nuovo appuntamento con Verissimo. Oggi, domenica 10 maggio, tornano le interviste di Silvia Toffanin in onda alle 16.30 su Canale 5. Festa in studio per i vent’anni di carriera di Clementino, che presenterà anche il suo ultimo singolo dal titolo 'Children'. A Verissimo l’opinione e le sensazioni di Romina Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power, protagonisti in questi giorni di un doloroso scontro mediatico. E ancora, interviste di famiglia per Nek e sua figlia Beatrice e per Paola Caruso, reduce dall’esperienza al 'Grande Fratello Vip', e il suo piccolo Michele. Infine, spazio a Özge Özpirinççi, Bahar nella serie di Canale 5 'La forza di una donna', accompagnata dal marito Burak Yamantürk.

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