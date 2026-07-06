Caltanissetta, controlli nel territorio con alcol test: la Polizia Locale applica tolleranza “zero”

Nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 giugno la Polizia Locale del Comune di Caltanissetta ha attivato un servizio di controllo in Piazza Garibaldi finalizzato alla prevenzione e al contrasto della guida in stato di ebbrezza.

Già da tempo il comando municipale, su disposizione del Comandante Raffaele Campanella, ha annunciato “tolleranza zero” per chi si mette al volante dopo aver bevuto alcol.

I controlli, effettuati su 13 veicoli, oltre agli accertamenti sul tasso alcolemico hanno riguardato la verifica della regolarità del mezzo.

Per una persona è stata accertata la violazione dell’articolo n. 218 del Codice della Strada per guida con patente sospesa.

La Polizia locale ha proceduto con la sanzione amministrativa, che sarà applicata dalla Prefettura per una massimo di 8.017 euro, il fermo amministrativo del veicolo e la revoca della patente.

“Il nostro obiettivo – ha detto il Comandante Campanella – è principalmente orientato alla prevenzione e sensibilizzazione. Vogliamo promuovere il rispetto delle regole ed evitare che si adottino comportamenti scorretti che possono compromettere la sicurezza propria e altrui”.

I controlli continueranno nelle prossime settimane.

La Polizia Locale ricorda a tutti i conducenti che l’articolo n. 186 del codice della strada vieta di guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’assunzione di bevande alcoliche e considera un conducente responsabile di tale condotta quando venga riscontrato un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro di sangue (0,5g/l).

È previsto anche il divieto assoluto di assumere sostanze alcoliche in caso di guida (tasso alcolemico “zero”) per i conducenti minori di 21 anni, per i neopatentati (nei primi 3 anni dal conseguimento della patente) e per i conducenti professionisti (chi per professione trasporta persone o cose).

Le fasce di sanzione previste dal Codice della Strada si dividono in: