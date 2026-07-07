Investe due coniugi in moto e fugge, nel Messinese è caccia al pirata della strada

Messina. È caccia al pirata della strada che, nella tarda serata di ieri, ha investito un motociclo con a bordo due coniugi sessantenni lungo la Strada Statale 113, in località Mortelle, per poi fuggire senza prestare soccorso. I due feriti sono stati trasportati all’ospedale Papardo: hanno riportato escoriazioni e contusioni, ma le loro condizioni non sono gravi. Secondo una prima ricostruzione della Polizia Municipale, il motociclo viaggiava in direzione Palermo quando è stato urtato da un’auto di colore scuro che si sarebbe immessa sulla Statale da un’area di parcheggio. Sono in corso le indagini e gli agenti stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire al veicolo e al suo conducente. Non si esclude che il responsabile possa presentarsi spontaneamente alle autorità.(ITALPRESS)