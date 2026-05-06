Turismo, in Francia a Tolosa si festeggiano 30 anni dal riconoscimento Unesco del Canal du Midi

(Adnkronos) – Celebra quest’anno il 30° anniversario della sua iscrizione nella lista del Patrimonio Mondiale Unesco il Canal du Midi, tra le più grandi opere di ingegneria del XVII secolo in Francia ed elemento identitario della città di Tolosa capitale dell’Occitania. Destinazioni più interessanti per uno Spring break o per un weekend di inizio estate, la 'Ville rose', così chiamata per le calde tonalità dei suoi edifici in mattoni, invita a essere scoperta con lentezza, tra patrimonio storico, tradizioni gastronomiche e un’atmosfera vivace che si estende dalle piazze al lungofiume. Il canale storico collega Tolosa al Mediterraneo attraversando paesaggi scanditi da platani secolari e scorci suggestivi, ed è ancora oggi uno dei simboli più riconoscibili del territorio. Il Canal du Midi è parte integrante della vita quotidiana tolosana: un luogo di passeggio, itinerario ideale per la mobilità dolce e spazio dedicato al tempo libero, oltre a essere una testimonianza viva di un patrimonio ingegneristico e paesaggistico unico. Il progetto del Canal du Midi prese forma nel 1666, durante il regno di Luigi XIV, che affidò a Pierre-Paul Riquet la realizzazione di quello che allora venne chiamato 'Canal Royal du Languedoc'. Grazie a un innovativo sistema di alimentazione idrica proveniente dal massiccio della Montagna Nera e a una complessa rete di chiuse per compensare i dislivelli, il canale rese navigabile un collegamento strategico di circa 240 km tra l’Atlantico e il Mediterraneo. Aperto alla navigazione nel 1682, divenne per secoli una via commerciale essenziale per il trasporto merci. Attorno al canale si sviluppò nel tempo un articolato sistema di infrastrutture – porti, magazzini e bacini – che contribuì a modellare l’assetto urbano di Tolosa, ancora oggi individuabile in aree come il Port de l’Embouchure e il quartiere Saint-Étienne. Con l’arrivo della ferrovia nell’Ottocento, il suo ruolo commerciale diminuì, ma il suo fascino rimase intatto. Oggi è un luogo da vivere lentamente, tra passeggiate lungo le rive, navigazione e paesaggi senza tempo. Cuore pulsante del Canal du Midi, Tolosa custodisce alcuni dei luoghi più emblematici legati a questa straordinaria opera ingegneristica. Tra questi spicca il Port de l’Embouchure, punto d’incontro tra i tre canali tolosani (Midi, Brienne e Garonna) e porta d’accesso all’antica rete fluviale, dominato dai celebri Ponts-Jumeaux ('Ponti Gemelli'), iconico complesso architettonico impreziosito da un monumentale bassorilievo allegorico che celebra l’unione tra la Garonna e il Mediterraneo. Poco distante si trova il Bassin des Filtres, progettato nel XIX secolo per filtrare le acque del fiume e oggi diventato un suggestivo spazio verde urbano; proprio da questa area, prende avvio anche il Canal de Brienne, realizzato nel ‘700 per collegare il fiume Garonna al Canal du Midi e rappresenta un esempio dell’ingegno idraulico dell’epoca illuminista. Sul fronte portuale, il Port Saint-Sauveur testimonia l’epoca d’oro dei traffici fluviali, oggi riconvertito in vivace porto turistico, mentre le Cales de Radoub, storiche strutture dove le barche venivano e ancor oggi vengono messe a secco per la manutenzione, raccontano l'evoluzione della cantieristica navale. A preservare la memoria di questo articolato sistema di costruzioni, l’Archivio del Canal du Midi conserva documenti e progetti che ripercorrono oltre tre secoli di storia tecnica e amministrativa. Scoprire il Canal du Midi significa scegliere il proprio ritmo, tra natura, storia e mobilità sostenibile. A piedi, è possibile percorrere le alzaie ombreggiate da platani secolari oppure partecipare a esperienze originali come l’'Archi footing': un percorso guidato tra architettura e paesaggio sulle tracce dell’ingegnere Pierre-Paul Riquet, in programma dal 6 giugno, che unisce passeggiata e corsa leggera in poco più di un’ora. Per gli amanti della bicicletta, Tolosa offre oltre 800 km di piste ciclabili e numerosi percorsi lungo il canale, tra chiuse, villaggi e campagne. Numerosi poi sono i servizi di noleggio e bike sharing (come VélôToulouse, La Maison du Vélo o Le VélOtrement), che rendono l’esperienza accessibile e sostenibile, perfetta anche per escursioni di un giorno. Per una prospettiva diversa, il canale si svela anche dall’acqua grazie alle crociere fluviali. Les Bateaux Toulousains offre infatti brevi escursioni disponibili fino a luglio: dalla suggestiva '3 Chiuse', nel cuore della città, alla 'Riquet', che si inoltra verso i verdi paesaggi in direzione sud. Per chi volesse invece percorrere la Garonna, le opzioni sono tre: la crociera sul fiume e sul canale di Brienne con passaggio della chiusa di Saint-Pierre; quella che segue il fiume con vista sui principali monumenti della città; e una versione notturna. A queste, da inizio giugno, si affiancheranno anche le proposte di Les Yacht de Toulouse: con escursioni sia sulla Garonna sia sul Canal du Midi. Infine, per una pausa golosa, niente di meglio che fermarsi da Frankielanuit!, il bar-ristorante galleggiante sul canale di Brienne, dove gustare cucina locale in un’atmosfera rilassata. Quest’anno, proprio per celebrare il trentesimo anniversario del riconoscimento come Patrimonio Unesco, il Canal du Midi propone inoltre un ricco programma di eventi e iniziative per riscoprire la sua storia e la sua bellezza sempre attuale: www.canal-du-midi.com.

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