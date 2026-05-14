Truffa del falso finanziere nel Catanese, collocamento in comunità per un 17enne

Truffa del falso finanziere a Calatabiano (Catania), dove i carabinieri, su disposizione della procura etna, hanno eseguito la misura cautelare del collocamento in comunita’ nei confronti di un 17enne catanese. I fatti fanno riferimento a una denuncia sporta nell’ottobre 2025 dalle vittime, padre e figlia di 54 e 23 anni. L’uomo era stato contattato al telefonino mentre si trovava a casa. L’interlocutore, presentandosi come Ufficiale della Guardia di finanza, lo avrebbe informato che la targa della sua auto risultava coinvolta in una rapina e lo sollecitava a raggiungere il Comando di Taormina per chiarire la sua posizione. La telefonata, partita da Napoli, sarebbe stata effettuata da un 22enne, uno dei due indagati con un ruolo attivo nella truffa, da un cellulare con scheda sim a lui intestata. Il 54enne insieme alla moglie si e’ recato in scooter a Taormina senza dire nulla alla figlia che, rimasta a casa da sola, sarebbe stata subito contattata prima sul numero di casa e poi sul suo cellulare da un uomo che, qualificatosi quale appartenente alla Gdf, le ha riferito di un coinvolgimento del padre in una rapina. Contestualmente avrebbe intimato alla giovane di preparare degli oggetti in oro e tutto il contante presente in casa che avrebbe dovuto consegnare a un addetto incaricato dal Tribunale il quale si sarebbe presentato a casa. La giovane, impaurita, ha consegnato la somma di 600 euro e preziosi per 1.500 euro. Piu’ tardi le vittime, giunte al comando della Guardia di finanza di Taormina, mentre era ancora al telefono col complice 22enne, hanno scoperto il raggiro. Le testimonianze e i filmati delle videoriprese hanno permesso di ricostruire tutte le fasi dell’estorsione come l’arrivo del minore a bordo dell’auto condotta da un 37enne, il quale dopo essere entrato in casa delle vittime ne usciva con in mano una busta contenente il denaro e i gioielli. (AGI)