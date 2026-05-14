Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” San Cataldo, 8° Torneo: vince Mariella Brucculeri

Nella fresca serata di ieri sera mercoledì 13 maggio, presso i locali della Nuova Locanda di San Cataldo, si è svolto l’ultimo atto dell’8° Torneo interno targato Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” con una partita di finale che metteva in palio oltre ai trofei per i quattro giocatori partecipanti, anche una Wild Card di partecipazione alla finale del Campionato Regionale Sicilia 2026, che si svolgerà nella città di Siracusa nell’ultima parte dell’anno, e alla quale parteciperanno 36 giocatori provenienti da tutta la Sicilia. La partita di finale, alla quale si è unita una partita di amichevole classificata con 5 giocatori, valida per l’8° turno di questo speciale torneo, è stata preceduta dall’accoglienza del Club di 3 soci del Direttivo della nascente Associazione Itaca di San Cataldo, che sta avviando nella cittadina sancataldese uno spazio dove poter usufruire di vari servizi espressamente rivolto a giovani, studenti e lavoratori, oltre che l’organizzazione di eventi ludici e culturali.

L’intento è avviare una collaborazione tra le due realtà sociali, attraverso la quale offrire momenti di svago e partecipazione anche per gli eventi dei giochi di società, che appassionano sia i giovani che gli adulti, e contribuiscono sia alla socializzazione che al divertimento durante i primi giorni della settimana ma anche nei giorni festivi. Un modo per coniugare il piacere del gioco con quello dell’amicizia. Un piccolo saluto con foto di gruppo e la volontà di iniziare qualcosa di grande insieme. La serata è proseguita con la solita cena conviviale tra i giocatori, con una buonissima pizza e momenti di socialità tra i presenti. E tra un boccone e una chiacchera i giocatori iniziano a prepararsi per le partite che arrivano di lì a poco. E finalmente la partita di finale, e quella dell’amichevole classificata, iniziano in un clima di assoluta correttezza e lealtà sportiva dove la concentrazione e la strategia diventano protagoniste per le due ore di gioco. La partita di finale si presenta da subito equilibratissima, con i giocatori che si studiano nelle loro mosse iniziali, e si cominciano da subito a delinearsi le strategie di ogni sfidante. In poco tempo due giocatori conquistano due continenti., utili ad avere rinforzi aggiuntivi ad ogni turno di gioco, ma nessuno prende un vero sopravvento sugli altri. L’equilibrio della partita si mantiene fino alle battute finali quando ogni giocatore ha avuto la sua possibilità di vittoria con colpi di scena ad ogni lancio di dadi. Negli ultimi momenti di gioco, infatti, ogni giocatore è passato in vantaggio al suo turno, fino al momento finale nel quale si vince o si perde per un territorio o un punto conquistato in più. Ed ecco il verdetto finale. Vince il torneo e la wild card, per un solo punto in più, Mariella Brucculeri “Marymojito”, sui due inseguitori Gianluigi Orlando “Kanidicaccia22” e Andrea Kiswarday “Plasma97”, appaiati nel risultato ma la seconda piazza è vinta dal primo per i cosiddetti punti in fuori obiettivo, e quarto al tavolo arriva Alessio Sansoni “Bluprofondo71” anche lui vicinissimo alla vincitrice del tavolo. Il risultato del tabellino dice alla fine Mariella Brucculeri 36 punti, Gianluigi Orlando e Andrea Kiswarday 35 punti, ma come detto il secondo posto va a Gianluigi Orlando, e a 31 punti conclude Alessio Sansoni. Quattro giocatori riuniti in 5 punti di distanza significa appunto, una bella ed equilibrata partita, ma soprattutto molto, molto divertente per chi l’ha giocata. Per la cronaca la partita di amichevole è stata vinta da Fabrizio Butera “Fabry80”, anche lui già qualificato alla finale regionale individuale di Siracusa, per essere arrivato sul podio nella 2° tappa intermedia del Campionato Regionale individuale Sicilia, che si è svolta a Messina nello scorso mese di aprile. Attuale Leader della classifica dopo 8 turni di gioco e al momento Massimiliano Andolina “Maximilian”. La bella serata di gioco si è conclusa con una piccola festicciola a base di un buonissimo tiramisu’, preparato con mani pasticcere, e dedicato all’8° torneo che ci lascia. Poi le premiazioni e le foto di rito, con i giocatori che tornano a casa allietati dai bei momenti trascorsi insieme. Prima di iniziare il nuovo torneo, già dai primi giorni del prossimo mese di Giugno, il Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” organizzerà delle serate di amichevoli classificate, alle quali tutti possono partecipare proprio perché la finalità è di far giocare anche nuovi appassionati e in tal modo iniziare a padroneggiare la modalità di gioco del Risiko agonistico, e prepararsi così a prendere parte ai prossimi tornei che saranno organizzati dal Club verde-amaranto. Appuntamento quindi già dal prossimo mercoledì sera, dalle ore 20.30, presso i locali della Nuova Locanda-Pifferaio Magico di San Cataldo, con la serata delle amichevoli classificate. Per chiunque volesse partecipare è possibile contattare i referenti del Club Alessio Sansoni (tel.371/4566763), Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772) e Gianluigi Orlando (tel 3291110564). Ci si può iscrivere e tenere informati sulle attività del Club anche attraverso le pagine social del Club sulle piattaforme Facebook e Instagram (basta digitare il nome del Club), e sul nuovo Canale Youtube @RisikoClubUfficialeIlPifferaio, nelle quali saranno pubblicati i vari regolamenti dei Tornei e tutte le foto, i video, le classifiche, e i resoconti dei vari eventi che via via sono organizzati.