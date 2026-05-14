Sicilia, Schifani: “Non mi lascio intimidire da nessuno, vado avanti serenamente”

“Preferisco sorridere sarcasticamente di fronte all’ultimo sondaggio di Swg. Non sono mai impazzito per i sondaggi in un senso o nell’altro, ma mi viene da sorridere pensando che a luglio scorso il sondaggio del Sole 24 Ore mi dava al 59% di consensi, come governatore che aveva guadagnato più punti di tutti dal voto elettorale: ognuno rimane della propria idea”. Lo sottolinea il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine del convegno ‘Vita spericolata dell’Autonomia siciliana: zavorra o strumento di sviluppo?’, a Palazzo Steri a Palermo. “Probabilmente c’è qualcosa sotto – prosegue Schifani, – Non voglio far polemica con Swg, però è chiaro che i conti non tornano: preferisco fidarmi dell’autorevolezza di chi fa questi rilevamenti una volta l’anno e che in questi anni è stato costante. Si è scatenata un’operazione mediatica su un quotidiano, che mi dà per logorato: non mi lascio logorare né intimidire da nessuno, vado avanti per la mia strada. Se questa Regione, che io ho risanato e gode di grandi risorse finanziarie, fa gola a interessi anomali vado avanti serenamente: non mi lascio distrarre da tentativi di delegittimazione. La mia storia parla chiaro: ho svolto i miei ruoli istituzionali con responsabilità, non saranno certo mezzucci a intimidirmi: vado avanti nella realizzazione del programma e dei termovalorizzatori, che non a tutti piacciono ma rappresentano un impegno nei confronti dei siciliani che hanno diritto ad avere una vita più ecosostenibile e igienicamente corretta”. (ITALPRESS)