Caltanissetta, a 9 anni Clara Allegro della Latin Dance Studio conquista la finale al The Blackpool Open

Latin Dance Studio firma un altro capolavoro: Clara a Blackpool. Complimenti a Clara Allegro, 9 anni, giovanissima atleta di Caltanissetta, che ha conquistato la finale al The Blackpool Open, una delle competizioni più prestigiose della danza sportiva mondiale. La piccola stella della Latin Dance Studio ha ottenuto un meritatissimo 4° posto nella categoria U10 nella storica Tower Ballroom di Blackpool, considerata il tempio internazionale della danza. Una gara durissima, con atlete arrivate da tutto il mondo. Un traguardo straordinario che premia talento, sacrificio, disciplina e il grande lavoro della sua insegnante Martina Marotta. In soli tre anni dalla sua apertura, la Latin Dance Studio è diventata una fucina di campioni, collezionando trionfi in ogni competizione. Lo sport continua a essere una scuola di vita e successi come questo dimostrano quanto valore abbiano i nostri giovani quando vengono sostenuti e messi nelle condizioni di esprimere il loro talento. I suoi primi fans: mamma e papà, perché dietro ogni risultato c’è una famiglia che ci crede. E adesso? Si torna in sala. I progetti futuri per Clara sono semplici e chiari: studiare, allenarsi e migliorare ogni giorno. Perché a 9 anni il viaggio è appena iniziato, e con la testa sulle spalle e i piedi che volano, il prossimo traguardo è già nel mirino. Forza Clara, Caltanissetta è con te.