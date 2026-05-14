Sicilia, cresce l’età media delle auto: a Caltanissetta è di 14 anni e 8 mesi

Continua a crescere l’età media delle auto in circolazione in Sicilia, ormai arrivata a 14 anni e 4 mesi, in aumento del 3% su base annua; il dato arriva dallo studio realizzato da Facile.it su un campione di oltre 1 milione di preventivi RC auto raccolti nell’ultimo anno. La Sicilia è risultata essere la prima regione in Italia, a pari merito con la Calabria, per anzianità dei veicoli; a livello nazionale l’età media è pari ad “appena” 12 anni e 6 mesi. Altro dato che racconta quanto stia invecchiando il parco auto siciliano è l’aumento della richiesta della garanzia “assistenza stradale”; secondo l’osservatorio Facile.it, nella regione ad aprile 2026 tra chi ha scelto una garanzia accessoria in fase di sottoscrizione della polizza RC, ben il 47% ha optato per l’assistenza stradale; lo scorso anno l’incidenza di questa copertura facoltativa era pari al 32%. Le differenze provinciali Sebbene il problema dell’anzianità dei veicoli riguardi tutta la regione, non mancano differenze provinciali. Leggendo i dati dell’analisi si scopre che le auto più vecchie della Sicilia si trovano in provincia di Enna, dove ad aprile 2026 l’età media delle auto ha raggiunto addirittura i 15 anni e 11 mesi. Seguono nella graduatoria le province di Agrigento e Ragusa, entrambe con un’anzianità pari a 14 anni e 10 mesi, Caltanissetta (14 anni e 8 mesi) e, a pari merito, Messina e Catania con 14 anni e 4 mesi. La provincia siciliana dove, invece, circolano le auto più “giovani” è Siracusa, area in cui, sempre ad aprile 2026, l’età media era pari a 13 anni e 8 mesi. Seguono Palermo con 13 anni e 11 mesi e Trapani (14 anni e 1 mese). Il parco auto è mediamente invecchiato in tutta la regione, con una forbice compresa tra il +4% di Enna, Messina e Siracusa, e il +1% di Catania. Età e RC auto Le conseguenze negative connesse all’invecchiamento delle auto in circolazione sono molteplici; alcune note, altre meno. Se è evidente che all’aumentare dell’età i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria e i consumi di carburante crescono, pochi sanno che anche il prezzo dell’assicurazione auto può essere influenzato dall’anzianità del veicolo. Ad esempio, se il premio RC auto medio** per un’automobile di 10 anni è pari a 461 euro, il valore sale a 559 euro se il veicolo ha 12 anni e arriva addirittura a 575 euro se ne ha 14; in soli 4 anni il premio sale del 25%. «Dal punto di vista assicurativo, bisogna inoltre mettere in conto che l’offerta di garanzie accessorie per le autovetture più vecchie è limitata» spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director Insurance di Facile.it. «Alcune coperture, ad esempio quella che tutela da furto e incendio, tendono ad essere meno efficaci all’avanzare dell’età del veicolo, mentre altre, come quelle contro gli eventi naturali o gli atti vandalici, difficilmente vengono offerte dalle compagnie assicurative se la vettura ha troppi anni sulle spalle».

Ecco di seguito l’età media dei veicoli circolanti nelle province siciliane:

Foto di Giddrid