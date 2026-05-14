Caltanissetta. Gambino sul Dubini: “I nisseni non barattano il loro parco con il silenzio. Tesauro, da che parte stai?”

“Giù le mani dal Parco Dubini: il sindaco ci spieghi il piano “Rems”. Oggi (ieri ndr) l’ASP getta la maschera e rivela il vero destino che il centrodestra regionale ha in serbo per il polmone verde di Caltanissetta. Non un parco per i nostri figli, ma una REMS: una Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza. Traduciamo dal linguaggio burocratico alla realtà: vogliono trasformare i padiglioni del Dubini in una struttura di detenzione psichiatrica per soggetti autori di reati e socialmente pericolosi. 6 milioni di euro stanziati dalla Regione per chiudere il parco alle famiglie e aprirlo a questo scopo. Non permetteremo che le beghe di potere del centrodestra distruggano la vocazione del parco. Propongo a tutti i gruppi consiliari di chiedere la convocazione immediata e urgente di un Consiglio Comunale Straordinario aperto alla presenza dei vertici ASP. I nisseni non barattano il loro parco con il silenzio. Tesauro, da che parte stai?” A dirlo è il consigliere comunale di Caltanissetta Roberto Gambino.