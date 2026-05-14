Sicilia, Galluzzo(FdI): “Il blocco delle assunzioni nelle società partecipate colpisce il 118”

“Il blocco delle assunzioni nelle società partecipate regionali rischia di avere conseguenze gravi sul sistema di emergenza-urgenza 118 in Sicilia”. Lo dice Pino Galluzzo, deputato regionale di Fratelli d’Italia, commentando la norma approvata dall’Ars e aggiungendo: “Già nei giorni scorsi con una lettera aperta inviata ai presidenti dell’Ars e della Regione avevo lanciato un appello affinché fosse prevista una deroga specifica per la Seus e per il sistema dell’emergenza-urgenza. Purtroppo in aula ha prevalso un atteggiamento irresponsabile, come ha giustamente sottolineato il nostro capogruppo Giorgio Assenza. Il 118, infatti, è un servizio salvavita che non può fermarsi. La Seus garantisce operatività alle ambulanze, continuità del soccorso e presenza sanitaria sul territorio, ma una grave carenza di personale autista-soccorritore sta compromettendo il servizio. Bloccare le assunzioni senza distinguere i servizi essenziali rischia di indebolire ulteriormente il soccorso sanitario, con possibili e gravi ripercussioni sui tempi di intervento e sulla sicurezza dei cittadini. Per questo ribadisco che urge una deroga che consenta alla Seus 118 di procedere all’indispensabile potenziamento del personale autista-soccorritore”. (Dire)