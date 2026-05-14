Trasporti pubblici extraurbani gratis per le forze dell’ordine, emendamento approvato dall’Ars: la soddisfazione dell’Usic Sicilia

La segreteria regionale dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri USIC – Sicilia esprime profonda soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento che garantisce la gratuità del trasporto pubblico extraurbano su gomma per le Forze Armate e i Corpi dello Stato. In seguito al recente confronto con il Capo di Gabinetto Vicario, Dott. Bartolo Corallo, e il Dott. Giuseppe Maniaci, USIC Sicilia accoglie con favore la definizione della convenzione; a loro va la nostra gratitudine.”Ottima norma” afferma il deputato regionale Alessandro Arico’, assessore ai trasporti, che si è occupato in prima persona col Presidente Schifani di questo emendamento. A lui un ringraziamento particolare a nome di tutte le forze dell’ordine.