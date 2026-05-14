Attività produttive, Tamajo: «Aumentiamo le risorse per l’avviso “Sicilia che piace”, finanziati 143 progetti dei Comuni»

La Regione Siciliana incrementa la dotazione finanziaria dell’avviso “Sicilia che Piace”, promosso dall’assessorato regionale delle Attività produttive, portandola da circa 1,6 milioni di euro a oltre 2,3 milioni. Sarà così possibile fare scorrere la graduatoria definitiva e ammettere ulteriori Comuni, finanziando sino a 143 progetti.L’avviso è finalizzato a sostenere le amministrazioni comunali nella realizzazione di iniziative di promozione territoriale, eventi, manifestazioni e attività capaci di valorizzare le identità locali, attrarre visitatori e generare ricadute economiche nei territori. «Abbiamo scelto di aumentare le risorse disponibili – dichiara l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo – per dare risposta a un numero maggiore fra i Comuni che hanno partecipato all’avviso con progetti di qualità. È un segnale concreto di attenzione verso le amministrazioni locali che, spesso con grandi sacrifici, promuovono iniziative importanti per la crescita economica, culturale e turistica dei territori. Lo scorrimento della graduatoria fino al 143° Comune ammesso consentirà di sostenere molte più realtà, premiando il lavoro dei sindaci e delle comunità che investono nella valorizzazione delle proprie tradizioni, delle produzioni tipiche e delle eccellenze locali. Continuiamo a costruire una rete di eventi e iniziative diffuse in tutta l’Isola, perché crediamo che la promozione della Sicilia passi anche dalla capacità dei territori di raccontarsi e di creare occasioni di sviluppo e attrattività». Il decreto di approvazione della graduatoria definitiva aggiornata, firmato dal dirigente generale del dipartimento delle Attività produttive Dario Cartabellotta, è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana a questo link https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/ddg-n-1509-13052026