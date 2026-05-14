Ordigno non esplode, fallito assalto all’Atm di un ufficio postale di Catania

L’ordigno rudimentale non ha funzionato ed è fallito l’assalto allo sportello dell’Atm dell’ufficio postale. E’ accaduto la notte scorsa in via Canfora a Catania dove i banditi, con il volto travisato, hanno tentato di fare esplodere la cassaforte del bancoposta senza riuscirci. I malviventi sono fuggiti su un’auto prima dell’arrivo delle pattuglie di polizia delle Volanti della Questura (ANSA).