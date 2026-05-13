Associazione “Mussomeli nella storia” ha incontrato i due candidati sindaci al Circolo “Trabia”

MUSSOMELI – Nel quadro delle iniziative culturali e periodiche dell’Associazione “Mussomeli nella storia” che svolge regolarmente da circa 4 anni, i dirigenti hanno promosso un incontro tra i due candidati sindaci per le elezioni che si svolgeranno il prossimo 24 e 25 maggio. Incontro che si è tenuto, nei giorni scorsi, nei locali del Circolo Trabia. Nel comunicato a cura della predetta Associazione è stata evidenziato che “alla dott.ssa Daniela Noto e all’ avv. Gianluca Nigrelli abbiamo esposto e fatto conoscere gli obiettivi che stanno alla base del nostro sodalizio, come la promozione di eventi culturali, la salvaguardia del nostro patrimonio artistico e storico, il rilancio dell’ attenzione verso i nostri importanti siti archeologici di Polizzello e Raffe trascurati da decenni e negative alla fruizione dei cittadini e dei turisti. Cio’ nella convinzione che il nostro operato può contribuire a rendere più attrattivo il territorio e può essere di supporto a tutto ciò che l’ Amministrazione realizza in questo ambito. Inoltre abbiamo chiesto ai due candidati l’ impegno a predisporre i locali e le relative vetrine per potenziare l’attuale Antiquarium, in vista del recupero dei tanti reperti, provenienti dai nostri siti e custoditi nei magazzini di vari musei e che potrebbero ritornare a Mussomeli, arricchendo l’ Antiquarium stesso. Infine, considerata la disponibilità del Direttore del Parco di Gela all’ apertura mensile dei siti citati, abbiamo chiesto la collaborazione del Comune, offrendo naturalmente la nostra. I due candidati, soddisfatti della viva conoscenza e della realtà operativa della nostra Associazione, nei rispettivi interventi hanno dichiarato la massima disponibilità a collaborare e a fare, qualora eletti, tutto quanto è necessario per mandare avanti le iniziative richieste, convinti che tutto ciò serve a valorizzare ulteriormente il nostro territorio”.