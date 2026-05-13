Salute

Villalba, progetto “Disabili…amo”.I ragazzi un giorno in fattoria

Carmelo Barba

Villalba, progetto “Disabili…amo”.I ragazzi un giorno in fattoria

Mer, 13/05/2026 - 09:23

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VILLALBA – Sabato scorso, 9 maggio, si è svolto il secondo appuntamento del progetto “DISABILI…AMO”, realizzato dall’Associazione Kairos, con il patrocinio del Comune di Villalba. I ragazzi hanno avuto modo di trascorrere una giornata a contatto con la natura e con gli animali presso la fattoria didattica “Agriturismo Monticelli” di Mussomeli. Creare uno spazio di condivisione ed inclusione, in cui ciascuno possa sentirsi valorizzato nella propria diversità, è l’obiettivo principale del progetto.

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