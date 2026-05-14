Intimidazioni e richieste di pizzo sul litorale di Isola delle Femmine, indagano i Carabinieri

Intimidazioni e richieste di pizzo sul litorale di Isola delle Femmine, nel Palermitano. Davanti a diversi lidi è stata ritrovata una bottiglietta contenente benzina con sopra incollato un foglio di carta a quadretti con la scritta inequivocabile: “€ 5.000”. Dalle prime ricostruzioni, il messaggio intimidatorio sarebbe stato recapitato a tappeto su tutto il litorale. I carabinieri hanno avviato le indagini e stanno visionando i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza della zona per identificare gli autori del gesto. Intimidazioni con le stesse modalità erano state fatte ai commercianti di Sferracavallo. Ad altri il messaggio era stato fatto arrivare con colpi di mitra, fucile e pistole contro le attività commerciali. (ANSA).