Carburanti, Coldiretti Sicilia: “Con i contributi Ars aiuti concreti alle imprese agricole e alla pesca”

“Dieci milioni di euro per fronteggiare l’aumento del gasolio agricolo e cinque per la pesca. Un aiuto concreto varato ieri dall’Ars grazie alla pressante azione di Coldiretti Sicilia”. Così Coldiretti Sicilia che sottolinea come “il costo del gasolio, a causa della guerra in Iran e delle conseguenze sul petrolio, è diventato insostenibile per chi deve portare avanti un’azienda agricola”. “Un’attività costante di sensibilizzazione nei confronti dei deputati regionali ha portato a un importante risultato che permetterà una boccata di ossigeno agli agricoltori – prosegue – Coldiretti Sicilia ha rimesso al centro dell’attività istituzionale il ruolo dell’agricoltura come base per lo sviluppo della Regione e infatti, dopo le varie misure proposte, il contributo sul gasolio si pone come ennesimo atto realistico ed operativo a favore delle imprese. Si tratta di una misura straordinaria per sostenere la continuità produttiva delle aziende agricole regionali e contrastare il rischio di abbandono, con particolare riferimento alle aree interne e svantaggiate. In una fase così delicata servono scelte politiche forti e coraggiose per riportare risorse vere nelle tasche degli agricoltori con strumenti normativi adeguati per creare il giusto profitto delle aziende agricole. Questa misura si aggiunge al credito di imposta del 20 per cento stabilito a livello nazionale per supportare con aiuti concreti le aziende contro il caro energia”. (Adnkronos)