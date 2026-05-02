TrapanIncontra chiude l’ottava edizione con una città che rilegge se stessa

Trapani – È bastata una parola – ricostruire – per tenere insieme otto serate, otto autori e un pubblico che ha risposto con fedeltà e partecipazione crescente. Si è conclusa così l’ottava edizione di TrapanIncontra, la rassegna letteraria della Biblioteca Fardelliana curata da Giacomo Pilati, organizzata dal Comune di Trapani – Assessorato alla Cultura. Da febbraio ad aprile, gentilezza, bellezza, memoria, pace, linguaggio, mito, resistenza e amore hanno scandito gli incontri con alcune delle voci più significative del panorama culturale italiano: Simone Tempia, Sabrine El Mayel, Lucio Luca, Davide Rondoni, Cathy La Torre, Angelo Piero Cappello, Alessandro D’Avenia e Matteo Nucci. Otto autori capaci di restituire peso e dignità a valori che il dibattito pubblico contemporaneo troppo spesso consuma e svuota. «Il filo narrativo di questi incontri è stato sorprendente – ha dichiarato Giacomo Pilati -. La cura delle parole ha dato al pubblico trapanese la consapevolezza di quanto siano importanti valori come la gentilezza e il rispetto. Attraverso le parole si può fare una vera rivoluzione culturale e cambiare non solo il contesto in cui si vive, ma anche noi stessi». «È un format che funziona e il pubblico lo ha dimostrato – ha sottolineato l’assessore alla cultura Rosalia d’Alì -. Come amministratori abbiamo il compito morale di creare le occasioni affinché il desiderio di conoscere possa germogliare nelle nostre comunità. TrapanIncontra è esattamente questo». La rassegna si chiude, ma l’attività della Biblioteca Fardelliana non si ferma. Il Maggio dei Libri e una serie di iniziative già in calendario: il progetto Riscopriamo I Classici, gli incontri di lettura per bambini e la fase conclusiva di Comics in the Library, che si chiuderà con la donazione di una scaffalatura dedicata al fumetto per avvicinare i giovani alla biblioteca. La Fardelliana sarà inoltre presente al Salone del Libro di Torino come parte della Rete dei Festival Letterari della provincia di Trapani, realtà sempre più consolidata che porta l’esperienza del territorio alla ribalta nazionale.