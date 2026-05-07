Toyota leader tra gli importatori: spinta del full hybrid

(Adnkronos) – Il mercato italiano dell’auto continua a muoversi in un contesto incerto, ma Toyota Motor Italia consolida la propria presenza con numeri solidi. Ad aprile il marchio ha registrato 11.373 immatricolazioni, raggiungendo una quota del 7,3% e mettendo a segno una crescita dei volumi del 7% rispetto allo stesso periodo del 2025. Un risultato che consente al costruttore giapponese di mantenere la leadership tra gli importatori sia nel mese sia nel cumulato dei primi quattro mesi dell’anno. Il quadro generale resta positivo anche considerando l’andamento complessivo del mercato, che ad aprile ha segnato un incremento dell’11,6% con oltre 155 mila unità immatricolate. In questo scenario, Toyota si distingue per un mix di vendite orientato ai privati, pari a circa il 70%, confermando una strategia commerciale ben radicata. Il vero punto di forza resta la tecnologia full hybrid, che continua a rappresentare una risposta concreta all’aumento dei costi del carburante. Toyota domina il segmento con una quota vicina al 40%, grazie a una gamma che intercetta le esigenze di mobilità quotidiana. In evidenza modelli come Toyota Aygo X, Toyota Yaris Cross e Toyota Yaris, stabilmente ai vertici delle rispettive categorie. Particolarmente significativa la performance della Aygo X, che nei primi mesi dell’anno ha superato le 13 mila unità, diventando il modello più venduto del marchio in Italia. Il suo successo contribuisce anche al primato urbano: Toyota è infatti il primo brand in 15 città italiane, tra cui Roma, Milano e Bergamo, rafforzando la propria presenza nei contesti metropolitani. Parallelamente, il marchio Lexus mantiene una posizione stabile nel segmento premium, con 471 immatricolazioni e una quota dell’1,7%. Determinante il contributo del SUV compatto LBX, che continua a raccogliere consensi. Secondo l’Amministratore Delegato Alberto Santilli, l’efficienza dei sistemi ibridi e l’affidabilità della gamma rappresentano oggi un elemento decisivo per affrontare un mercato in trasformazione.

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