Th Group-Cdp Real Asset: al via piano sviluppo Th Ostuni

(Adnkronos) – Un investimento da 13 milioni di euro per rafforzare l’offerta turistica e generare nuove ricadute economiche e occupazionali sul territorio. È questo il cuore del progetto di sviluppo del Th Ostuni, al centro dell’incontro che ha visto la partecipazione dei vertici di Cdp Real Asset, proprietaria della struttura, e del management di Th Group, partecipato al 45,95% da Cdp Equity. L’intervento si inserisce in un percorso di valorizzazione avviato nel 2013, anno di acquisizione della struttura da parte di Cdp Real Asset, e porta l’impegno complessivo congiunto di Cdp Real Asset e Th Group a oltre 27,4 milioni di euro, a testimonianza di una strategia di investimento continuativa nel tempo su un asset ritenuto strategico per lo sviluppo turistico del territorio. Questa ultima tranche di investimento da 13 milioni di euro prevede la realizzazione di 100 nuove camere e il completo rinnovamento dei ristoranti, con l’obiettivo di elevare ulteriormente la qualità dell’offerta e aumentare la capacità ricettiva del villaggio. A regime, l’intervento consentirà un incremento stimato di circa il 30% delle presenze, rafforzando il posizionamento della struttura nel panorama turistico regionale e nazionale. Il completamento dei lavori è previsto entro l’estate 2028. “Questo investimento rappresenta un passaggio strategico nel percorso di crescita di Th Group e nella valorizzazione di una destinazione ad alto potenziale come Ostuni,” ha dichiarato Graziano Debellini, presidente di Th Group. “L’ampliamento della struttura e il miglioramento dell’offerta vanno nella direzione di un turismo sempre più qualificato e sostenibile, capace di generare valore nel tempo. In questo senso, il progetto contribuirà in modo significativo anche allo sviluppo economico e occupazionale del territorio”. “Il turismo rappresenta uno dei principali driver di crescita del Paese, sia in termini di contributo al Pil, sia per l’impatto sull’occupazione. È quindi fondamentale che le nostre strutture ricettive siano sempre più moderne, attrattive e in linea con le aspettative dei visitatori, italiani e internazionali, rafforzando così il ruolo del settore come leva strategica di sviluppo economico e sociale, a livello nazionale e locale”, ha Antonino Turicchi, amministratore delegato Cdp Real Asset. "L’intervento che stiamo realizzando insieme al Gruppo Th Resorts su Th Ostuni contribuirà non solo a rafforzare l’attrattività complessiva del territorio, ma anche a intercettare una domanda turistica a maggiore valore aggiunto, generando ricadute positive e diffuse sull’economia locale”, ha spiegato. L’iniziativa rappresenta un passaggio strategico non solo per Th Group – prima catena italiana nel segmento leisure, con oltre 4.000 collaboratori diretti e 32 strutture in tutta Italia – ma anche per il territorio, grazie alle attese ricadute in termini di occupazione, indotto e sviluppo economico locale. Il progetto si inserisce in un contesto di forte crescita del turismo pugliese: che dovrebbe superare i 6,7 milioni di arrivi e 23 milioni di presenze nell’arco dell’anno, in ulteriore aumento rispetto al 2025, confermando il ruolo sempre più centrale della Puglia nel panorama turistico nazionale. Un settore che secondo gli ultimi dati nazionali del Ministero relativi al primo trimestre vede arrivi in aumento del 5,5% e presenze del 6,8% rispetto al 2025 e che assume sempre più i contorni di una componente strutturale dell’economia italiana che genera 237,4 miliardi di euro di valore aggiunto, pari al 13% del Pil, con una spesa turistica complessiva di 185 miliardi e oltre 3,2 milioni di occupati (fonte Enit). In questo scenario, l’investimento sul Th Ostuni si configura come un esempio concreto di come sinergie tra operatori industriali e investitori istituzionali possano contribuire a rafforzare la qualità dell’offerta turistica italiana e a generare valore duraturo per le comunità locali. L’incontro si è svolto nella cornice della Th Academy, il programma di formazione del Gruppo che riunisce ogni anno oltre 700 collaboratori provenienti da tutta Italia.

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