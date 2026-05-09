Piogge e temporali in arrivo, sull’Italia torna il maltempo: le previsioni meteo

(Adnkronos) – Il sole? Solo un’illusione che avrà breve durata. Torna il maltempo sull’Italia, con piogge e temporali in arrivo a guastare il weekend. Specie al nord, spiegano infatti gli esperti nelle previsioni meteo di oggi sabato 9 maggio, il tempo cambierà radicalmente marcia nelle prossime ore, con rovesci abbondanti su diverse regioni. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che su molte zone della Toscana (specialmente sui settori settentrionali) abbiamo già registrato il doppio delle piogge che normalmente cadono nell’intero mese. E purtroppo non è finita qui: nei prossimi giorni torneranno altre precipitazioni, che risulteranno localmente molto abbondanti intorno a metà della prossima settimana. Alla luce dei dati, possiamo già ipotizzare un mese di maggio eccezionalmente piovoso per la Toscana e non solo; almeno fino al 20 del mese, infatti, si prevedono continui scrosci dal cielo. In tutto questo contesto umido e instabile, farà un’importante eccezione solo questa giornata del sabato: il sereno dominerà quasi incontrastato sulla Penisola, avremo qualche nube in più solamente in Sardegna dove, nel pomeriggio, arriveranno anche le prime piogge e da dove si espanderanno verso est le prime velature. E come abbiamo imparato, un peggioramento che si affaccia dalla Sardegna, con prime piogge e velature, è la classica firma di una perturbazione atlantica in avvicinamento anticipata dal suo fronte caldo. E infatti, dal tardo pomeriggio, ma soprattutto dalla sera, il cielo inizierà a coprirsi anche sulla Penisola confermando l’arrivo del guasto. Domenica 10 Maggio, Festa della Mamma, inizierà a piovere fin da subito sul fianco tirrenico e al Nord-Ovest, per poi estendersi rapidamente al Nord-Est e alle regioni centrali adriatiche. Andrà diversamente al Sud, dove dal pomeriggio avremo maggiori schiarite e un primo, sensibile aumento delle temperature. La nuova settimana ricalcherà in modo evidente questo dualismo estremo. Si aprirà con tempo ancora spiccatamente instabile al Nord e in Toscana mentre sul resto del Centro e al Sud vivremo 48 ore di tempo decisamente più soleggiato e anomalo: entro martedì 12 maggio i termometri schizzeranno verso l’alto, toccando picchi da piena estate di 32-33°C tra Sicilia e Calabria, 29-30°C anche in Puglia. Ma l’illusione durerà pochissimo. Da metà settimana si affaccerà per tutti, nuovamente, lo spettro di una perturbazione fresca atlantica in discesa direttamente dalla Scozia. Tra il 13 e il 16 del mese, gran parte dell’Italia sarà investita da nuove piogge, temporali, venti forti e un brusco calo termico. A distanza di soltanto due settimane dal tepore pre-estivo del Primo Maggio, per metà mese saremo costretti a tirare fuori nuovamente gli impermeabili e a vestirci decisamente più pesanti. Sabato 9. Al Nord: soleggiato e caldo, velature in arrivo al Nord Ovest. Al Centro: sole prevalente, più caldo. Al Sud: peggiora in Sardegna con piogge, soleggiato e più caldo altrove. Domenica 10. Al Nord: rovesci sparsi. Al Centro: rovesci sparsi. Al Sud: a tratti instabile. Lunedì 11. Al Nord: tempo instabile.. Al Centro: rovesci soprattutto in Toscana, soleggiato altrove. Al Sud: soleggiato e via via più caldo. Tendenza: instabilità sparsa e temperature sotto media al Nord, caldo al Sud fino a 33°C. Da mercoledì-giovedì peggioramento su tutta l’Italia.

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