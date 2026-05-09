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Aree artigianali, dalla Regione quasi 51 milioni di euro per la riqualificazione: risorse anche per Butera e Serradifalco

Redazione 3

Aree artigianali, dalla Regione quasi 51 milioni di euro per la riqualificazione: risorse anche per Butera e Serradifalco

Sab, 09/05/2026 - 08:52

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“La Regione Siciliana investe quasi 51 milioni di euro per la riqualificazione, il potenziamento e l’efficientamento delle aree artigianali dell’Isola. È stata pubblicata la graduatoria provvisoria dell’avviso promosso dall’assessorato regionale delle Attività produttive, finanziato nell’ambito del POC Sicilia 2014/2020 – Asse I – Azione POC_1_3_03. Si tratta di una misura strategica per sostenere lo sviluppo economico dei territori, migliorare le infrastrutture produttive e offrire servizi più moderni ed efficienti alle imprese siciliane. Tra i Comuni idonei figurano anche due realtà della provincia di Caltanissetta: Butera, per un importo pari a 1.496.371,61 euro, e Serradifalco, per un importo pari a 1.500.000,00 euro. Le risorse consentiranno di realizzare interventi fondamentali su viabilità interna, illuminazione pubblica, reti idriche e fognarie, manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e servizi a supporto delle attività produttive. Questo risultato conferma l’attenzione del Governo regionale verso le aree produttive locali e verso quei Comuni che hanno scelto di investire sulla crescita, sulla competitività e sulla capacità di attrarre nuove iniziative imprenditoriali. Particolarmente importante è anche l’impegno annunciato dall’assessorato regionale alle Attività produttive di incrementare la dotazione finanziaria fino a 75 milioni di euro, con l’obiettivo di ampliare la platea dei progetti finanziabili e sostenere tutti quelli ritenuti ammissibili. Modernizzare le aree artigianali significa creare condizioni migliori per le imprese, rafforzare il lavoro, rendere più competitivo il territorio e costruire nuove opportunità di sviluppo per la Sicilia.” Così in una nota il deputato di FdI all’Ars Totò Scuvera.

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