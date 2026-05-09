Omicidio a Palermo, medico legale al lavoro per stabilire l’ora del delitto

Pietro De Luca di 69 anni potrebbe essere stato assassinato ieri mattina e non la scorsa notte. E’ quanto sta accertando il medico legale che ha eseguito i rilievi nell’abitazione della vittima, uccisa da un ragazzo di 16 anni nel villaggio Santa Rosalia, a Palermo. L’uomo è stato trovato in una pozza di sangue, sarebbe stato colpito con un oggetto, forse un tubo di metallo, trovato in casa. L’orario dell’omicidio non è irrilevante, anzi. Dal telefono cellulare di De Luca sono stati inviati sms alla moglie durante l’intera giornata di ieri: è stata la vittima a inviarli prima di essere uccisa o è stato il ragazzo che solo dopo si è costituito in questura confessando il delitto? Altro aspetto da chiarire è il movente su cui stanno indagando gli agenti della squadra mobile, coordinati dalla procura per i minorenni. (ANSA).