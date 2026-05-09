Gangi, finanziato progetto di riqualificazione dell’area artigianale di contrada Acquanuova

Il Comune di Gangi ha ottenuto un finanziamento di 814.000 euro nell’ambito del bando promosso dalla Regione Siciliana – Assessorato delle Attività Produttive, Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, relativo al programma POC 2014/2020 – Asse I – Azione POC_1_3_03 “Interventi di riqualificazione/Potenziamento/Efficientamento delle Aree Artigianali”. Il progetto presentato dall’Amministrazione comunale riguarda la riqualificazione dell’area artigianale di contrada Acquanuova e prevede una serie di interventi strategici finalizzati al miglioramento dei servizi, dell’efficienza energetica e della sicurezza dell’area. Gli interventi finanziati sono: Realizzazione ex novo dell’impianto di illuminazione pubblica e relamping dei punti luce esistenti lungo i due assi viari dell’area artigianale; Installazione di due pensiline fotovoltaiche da 18 kWp ciascuna, dotate di stazioni di ricarica per veicoli elettrici. La produzione energetica coprirà quasi integralmente il fabbisogno dei nuovi impianti di illuminazione; Riqualificazione delle sedi stradali mediante rifacimento del manto bituminoso; Completamento di circa 175 metri di via G. Mameli, migliorando l’accessibilità interna dell’area e l’installazione di un nuovo sistema di videosorveglianza, a tutela delle attività produttive presenti.Il sindaco di Gangi, Giuseppe Ferrarello, esprime soddisfazione per il risultato ottenuto: «Questo finanziamento rappresenta un passo importante per la modernizzazione e la competitività di una delle due nostre aree artigianali. Interveniamo su illuminazione, energia pulita, viabilità e sicurezza, offrendo alle imprese servizi più efficienti e un contesto più attrattivo. Ringrazio i tecnici Matteo Piazza e Giuseppe Spallina, l’Ufficio Tecnico comunale, l’assessore regionale Edy Tamajo e la Regione Siciliana».