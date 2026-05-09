Frana Niscemi: entro giugno un robot per salvare i libri

Dal giorno in cui a Niscemi si e’ verificata la frana a oggi i vigili del fuoco hanno effettuato 2900 interventi, e si apprestano a mettere in campo un robt per salvare il resto dei libri presenti nella biblioteca. Ad affermarlo e’ stato Salvatore Cantale, comandante dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta, intervenendo ad un convegno svoltosi stamane nell’auditorium del Museo Civico, dal titolo “La frana di Niscemi. Dalla fase emergenziale alla ricostruzione”.

Il momento di confronto e’ stato promosso dagli Ordini di ingegneri, architetti e geologi siciliani, con il coinvolgimento di istituzioni, tecnici, docenti universitari e rappresentanti del territorio. Cantale ha anche annunciato, che entro giugno, con l’ausilio di un robot potrebbero essere recuperati gli altri libri rimasti all’interno della struttura. “La biblioteca – ha detto il comandante dei vigili del fuoco – all’interno e’ integra”. Lo scorso febbraio, i vigili del fuoco sono riusciti a recuperare circa 350 volumi, inclusi manoscritti, appunti, foto e planimetrie, trovati al piano terra. “Prima di entrare all’interno della struttura, e’ stato elaborato un documento di un centinaio di pagine, in cui abbiamo raccolto foto e mappe. Nel seminterrato ci sono ancora i libri da recuperare e durante il nostro intervento, siamo rimasti all’interno il meno possibile”.

Cantale si e’ anche soffermato sui vari interventi di assistenza alla popolazione e recupero beni, effettuati con l’ausilio di sofisticate apparecchiature.”All’inizio la situazione non era chiara. Solo dopo alcune ore abbiamo capito che eravamo di fronte alla frana piu’ grande d’Europa. Nell’immediatezza e’ stato recuperato l’essenziale dagli immobili sgomberati. Quando poi la situazione si e’ assestata le richieste si sono ripetute e abbiamo valutato la possibilita’ di fare veri e propri traslochi. Ad alcuni abbiamo anche dato la possibilita’ di smontare i termosifoni. Alcuni edifici sono integri ma cio’ nonostante abbiamo dovuto far percepire il pericolo”. Ieri i vigili del fuoco, attraverso una stradella, hanno raggiunto una delle piu’ grandi aziende agricole del territorio, in contrada Benefizio, rimasta isolata sin da quando si e’ verificato l’evento franoso. Cantale ha anche annunciato che c’e’ un rischio, in caso di incendi, per l’area rurale ricadente in zona rossa. “Si tratta – ha spiegato – di una zona impervia e impossibile da raggiungere via terra. In caso di incendi, sarebbe necessario l’intervento immediato di un elicottero”.