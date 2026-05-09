Sicilia, accoltella barista: indagato 17enne

Si e’ sfiorata la tragedia a Ramacca, nel Catanese, dove un 17enne ha accoltellato un barista di 20 anni. Il ragazzo e’ stato denunciato dai carabinieri per lesioni personali aggravate e porto di armi od oggetti atti a offendere. Tutto si e’ verificato nella notte. La vittima stava lavorando ed era stato preso di mira da un gruppo di sei giovani. Il 20enne pero’ non avrebbe risposto alle provocazioni e a quel punto il 17enne lo ha minacciato di morte: “Vedi che ti ammazzo a coltellate”.

Intorno alle 2.30 il barista, ultimato il suo orario di lavoro, stava avviandosi verso la propria auto per far rientro a casa ma, nel tragitto, e’ stato affrontato in via Etna dal minorenne che, con il pretesto di un ‘chiarimento’, lo avrebbe invitato a seguirlo poco distante; a qual punto avrebbe estratto un coltello dalla tasca del giubbotto, indirizzando piu’ fendenti all’addome del barista che e’ riuscito a schivare quasi tutti i colpi, tranne uno che lo ha raggiunto al fianco sinistro.

E’ stato poi trasportato nella locale guardia medica e poi all’ospedale di Militello in Val di Catania dove gli sono stati applicati alcuni punti di sutura con una prognosi di 10 giorni. Le motivazioni alla base del ferimento, in particolare, sarebbero da ricercare nella richiesta di risarcimento di una somma di 60 euro che il minorenne addebiterebbe alla vittima, colpevole a suo dire di un danno provocato al bloccasterzo di un motorino elettrico, di proprieta’ di un suo amico