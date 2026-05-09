Sicilia. Sette intossicati dopo avere mangiato tonno, uno è in Terapia intensiva

Sette persone sono in diversi ospedali di Palermo intossicate dopo aver mangiato tonno rosso a Palermo. Uno è ricoverato nel reparto di Terapia intensiva all’ospedale Villa Sofia, gli altri sono in osservazione nei pronto soccorso negli ospedali Civico, Ingrassia e Policlinico. Tre degli intossicati fanno parte dello stesso nucleo familiare. Carabinieri del Nas di Palermo, guidati dal tenente colonnello Luigi Pacifico, hanno individuato la pescheria dove è stato venduto il tonno.

L’esercizio commerciale ieri ha venduto oltre 200 chili di tonno rosso tracciato. Militari del Nucleo anti sofisticazioni, insieme ai colleghi della stazione Olivuzza, hanno sequestrato un tonno che era pronto per essere messo in vendita.

I consumatori hanno subito accusato nausea e altri sintomi tipici dell’intossicazione sono finiti nel pronto soccorso dello stesso ospedale. C’è il sospetto che il pesce potesse contenere un alto livello di istamina, una sostanza tossica derivata dalla degradazione delle carni di tonno che, a dosi elevate, può causare la sindrome sgombroide.

I sintomi con cui si manifesta sembrano simili a quelli di una normale allergia. Indagano carabinieri del Nas e del comando provinciale di Palermo.