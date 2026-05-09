Pavia, maxi operazione antidroga: indagini anche a Caltanissetta

I carabinieri di Belgioioso, in provincia di Pavia, a seguito di complessa ed articolata attività di indagine iniziata nel 2024, hanno dato esecuzione, supportati da numerosi comandi provinciali, (Brescia, Cagliari, Lucca, Caltanissetta tra gli altri) a un decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica di Pavia nei confronti di 19 persone indagate a vario titolo di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Durante l’attività i militari, nella provincia di Pavia e Cagliari, hanno trovato serre di marijuana e sequestrato 236 piante di cannabis, circa 5 kg della pianta già sbocciolata, 170 grammi di hashish, oltre a lsd ed ecstasy. Sono stati rinvenuti e sequestrati anche 4.800 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio. Per le sostanze rinvenute sono stati arrestati in flagranza due ragazzi residenti in provincia di Cagliari ed Imperia