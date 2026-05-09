Delegazione dell’Usic Sicilia in visita alla Compagnia di Partinico e alla Stazione di Piana degli Albanesi

Una delegazione dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri – USIC Sicilia ha fatto tappa presso la Compagnia di Partinico e la Stazione di Piana degli Albanesi. L’incontro si inserisce nel quadro delle attività di ascolto e vicinanza ai militari impegnati quotidianamente sul territorio siciliano.Durante le visite, i rappresentanti sindacali hanno avuto modo di interfacciarsi con il personale di ogni ordine e grado, riscontrando una partecipazione attenta e un vivo interesse verso le tematiche della tutela legale, del benessere del personale e dell’evoluzione della rappresentanza sindacale nell’Arma.L’USIC Sicilia intende rivolgere un sentito ringraziamento ai Comandanti dei Reparti visitati per l’accoglienza e la disponibilità dimostrata e alla scala gerarchica, per aver favorito lo svolgimento dell’incontro in un clima di reciproco rispetto e collaborazione istituzionale.L’entusiasmo e le istanze raccolte durante questa giornata rappresentano per l’USIC linfa vitale per proseguire l’azione di tutela a livello regionale e nazionale. La partecipazione dei militari sottolinea la crescente consapevolezza dell’importanza di un sindacato forte, serio e propositivo, capace di dare voce a chi, ogni giorno, garantisce la sicurezza dei cittadini.Il dialogo con i colleghi di Partinico e Piana degli Albanesi conferma quanto sia fondamentale la presenza del sindacato come ponte tra le esigenze operative e il benessere individuale.