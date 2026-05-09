Don Bosco 2000, Festa della Mamma: in Senegal prende forma il nuovo dispensario medico di Velingara Pont

In occasione della Festa della Mamma, domenica 10 maggio, Don Bosco 2000 desidera rivolgere un pensiero speciale a tutte le madri del mondo, con particolare attenzione alle mamme del Senegal che ogni giorno affrontano con coraggio e dignità le difficoltà della vita quotidiana per garantire cura, protezione e futuro ai propri figli.Proprio pensando a loro, Don Bosco 2000 ha scelto, tempo fa, di investire nella realizzazione di un nuovo dispensario medico nel villaggio di Velingara Pont, una struttura sanitaria più grande e adeguata ai bisogni della popolazione.Il nuovo dispensario nasce con l’obiettivo di offrire assistenza medica non soltanto agli abitanti del villaggio, ma anche alle comunità dei territori limitrofi, evitando che situazioni di emergenza possano trasformarsi in tragedie a causa della distanza dall’ospedale centrale di Tambacounda, difficile da raggiungere in tempi rapidi.Oggi questo sogno sta diventando realtà grazie al sostegno concreto di tanti benefattori, volontari e sostenitori che continuano a credere nella missione di Don Bosco 2000. Il nuovo presidio sanitario rappresenterà un punto di riferimento fondamentale soprattutto per le donne e per le mamme senegalesi, che presto potranno contare su cure mediche più vicine, accessibili e tempestive.“Sostenere una madre significa proteggere un’intera comunità. Ogni donna che riesce ad avere accesso alle cure, ogni bambino che può essere visitato in tempo, rappresenta un segno concreto di speranza e di dignità”, dichiara Cinzia Vella founder di Don Bosco 2000.In questa giornata dedicata alle mamme, Don Bosco 2000 invita tutti a non dimenticare le donne che vivono nelle aree più fragili del mondo e a continuare a sostenere progetti che garantiscono salute, assistenza e futuro.Per continuare ad aiutare il progetto:https://donbosco2000.org/service/costruiamo-un-nuovo-dispensario-in-senegal/