Palermo, 16enne uccide vicino di casa: “Mi sono difeso dalle sue avances sessuali”

“Mi sono difeso dalle sue avances sessuali e l’ho colpito alla testa”. Così, il 16enne palermitano che nella notte si è presentato in questura a Palermo agli investigatori per raccontare di avere ucciso il vicino 68 enne, e non 51 enne come scritto in un primo momento. Indaga la squadra mobile, coordinata dalla procuratrice per i minorenni Claudia Caramanna,. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire quanto accaduto nella tarda serata di ieri. Il ragazzo ha fracassato la testa all’uomo, con un grosso oggetto trovato in casa. (Adnkronos)