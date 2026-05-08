Papa: “Napoli è mille colori, ma insanguinata da violenza”

– “Napoli è una città dai mille colori, in cui la cultura e le tradizioni del passato si mescolano alla modernità e alle innovazioni”: così Papa Leone, quasi a richiamare l’iconica strofa di Pino Daniele “Napule è”, nell’incontro in Duomo a Napoli con il clero. Napoli, ha aggiunto, “è una città in cui una religiosità popolare spontanea ed effervescente si intreccia con numerose fragilità sociali e con i molteplici volti della povertà; è una città antica – ha sottolineato – ma in continuo movimento, abitata da molta bellezza e nel contempo segnata da tante sofferenze e perfino insanguinata dalla violenza”.