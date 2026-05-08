Sicilia, inchiesta sanità: la condanna di Cuffaro convertita in lavori di pubblica utilità

L’ex governatore siciliano Salvatore Cuffaro, che ha chiesto il patteggiamento a 3 anni per corruzione e traffico di influenze, dovrà risarcire l’Asp di Siracusa e l’azienda Villa Sofia. La pena patteggiata, se concessa, sarà convertita in lavori di pubblica utilità. L’ex politico non era presente in aula davanti al Gup che dovrà pronunciarsi sulle richieste di rinvio a giudizio avanzate dalla procura nell’ambito dell’inchiesta su illeciti nella sanità regionale nei confronti di altri 8 imputati. (ANSA).